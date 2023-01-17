Во сколько обошлась покупка акций ЕАБР Казахстану, рассказал глава Минфина

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Заместитель премьер-министра — министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал приобретение Казахстаном 4,2 процента акций Евразийского банка развития, передаёт BaigeNews.kz. В кулуарах заседания правительства журналисты поинтересовались у него, во сколько бюджету обошлось данное вложение.

"Как только мы расчёты проведём, как и обещали, вам дадим. Но это будет отражено не в бюджете 2023 года, а в 2024. Примерная сумма около 20 миллиардов тенге. Это весь пакет акций, если по годам — в пределах пяти миллиардов ежегодно. Мы разбили на три-четыре года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет", — сказал Ерулан Жамаубаев.

Он также объяснил, что даёт Казахстану дополнительный пакет акций.

"Во-первых, здесь увеличивается доля Казахстана. Мы являемся фактически вторым крупным членом ЕврАзЭС. Важно, чтобы доля Казахстана был больше в данном банке и больше инвестпроектов будут реализованы в Казахстане. Во-вторых, это помогает избегать определённых санкции Запада",— отметил Ерулан Жамаубаев.

Напомним, Совет Евразийского банка развития 30 декабря 2022 года единогласно одобрил перераспределение уставного капитала банка между государствами-участниками. Теперь доли государств-участников в оплаченном уставном капитале ЕАБР составляют: Казахстан — 37,29 процента, Армения — 4,23 процента, Кыргызстан — 4,23 процента, Беларусь — 5,21 процента, Таджикистан — 4,26 процента, Россия — 44,79 процента.

До перераспределения доля Казахстана составляла 32,99 процента.