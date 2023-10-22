Во сколько обходятся детские кружки и секции казахстанским родителям?

Число детей в Казахстане, посещающих кружки и секции, за последние три года выросло более, чем на полмиллиона, или на двенадцать процентов от их общего числа. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz сообщили в республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования. Сама сеть внешкольных организаций дополнительного образования за 2020-2022 годы в стране увеличилась с 1272 до 1625 единиц. Насколько доступны они сегодня среднестатистическим семьям? Могут ли простые граждане позволить себе отдать ребёнка в секцию по интересу?

"Много кружков, как платных, так и бесплатных…"

У Сагынгуль Ргибаевой из Петропавловска – двое детей: четырёх с половиной и семи лет. Младшая дочь пока только ходит в детский сад, старшая Томирис – в первый класс школы и на секцию танцев. На другие кружки её просто некогда возить, говорит мама.

"У нас в городе – много кружков, как платных, так и бесплатных. В Петропавловске есть большой Дворец школьников, в котором существует много секций, разных направлений: научно-биологический, IT, художественные, гуманитарные, математические, спортивные и так далее. Томирис четвёртый год посещает танцевальную секцию. Оплата составляет 7000 тенге ежемесячно, с нового года будет – 8000. Один раз мы сдаём 10000 тенге на костюм. Ещё участие в казахстанских или международных конкурсах, в Петропавловске или на выезде обходится в 5000-10000 тенге в зависимости от количества танцев. Плюс – за вход родителей в зал 2500 тенге. Другие клубы мы пока не посещаем. В принципе для нашей семьи они доступны, но у нас – проблема с тем, чтобы возить детей, потому что бабушки и дедушки работают. Я с мужем тоже – на работе. Только утром в школу и в сад развозим детей. Собирают их бабушка или дедушка, а потом везут старшую на танцы. Мы только забираем, поэтому для нас это проблематично", - поделилась Сагынгуль.

Она признаётся, что материально посещение секции для их дочери доступно. Возможно, это будет накладно для малообеспеченных семей. Хотя, говорит собеседница, в Петропавловске достаточно бесплатных кружков, действующих по государственному заказу.

К слову, в городских школах для детей есть продлёнка. Правда, не во всех. Она введена только в частных развивающих центрах и очень дорога: от 33 до 40 тысяч тенге. Да и в школе, где учится дочь Сагынгуль, сейчас в первом классе занятия идут до 11.30, а продлёнка начинается в 13.00. эти час-полтора родителям, как правило, самим деть себя некуда.

От каратэ до кукловождения

Клубы для детей в Северо-Казахстанской области работают во Дворце школьников, областном центре творчества детей и юношества, двенадцати школах искусств, музыкальной школе, семи центрах дополнительного образования и девяти детско-юношеских клубах физической подготовки, а также в одиннадцати детских оздоровительных лагерей, сообщили в управлении образования. В кружки и секции региона ходят 82 процента школьников.

"Функционируют 83 учреждения допобразования, в которых занимаются 44605 ребят, в частности 40 тысяч записаны в кружки, секции бесплатно. С каждым годом растёт процент охвата школьников, посещающих такого рода клубы. Для этого ежегодно выделяется финансирование на реализацию творческого и спортгосзаказа: в 2022-м - 3919 мест, затем – 3938", - рассказали в ведомстве.

Творческий госзаказ выделяют для работы кружков по 20 направлениям. В их числе – народные и современные, бальные танцы, режиссёрское и актёрское искусство, кукловождение, живопись, бумажное моделирование, пение под гитару, вокальный ансамбль и хоровой ансамбли, домбра, художественное чтение и другие. Спортзаказ здесь реализуют по 19 видам: каратэ, дзюдо, тхэквондо, боксу, вольной и греко-римской борьбе, футболу, плаванию и не только.

"Стоимость услуг в негосударственных образовательных учреждениях варьируется от 2 000 тенге до 26 500. Большая часть платных секций приходится на творческие кружки. Свыше 20 000 оплачивают 118 человек, от 5 500 до 7 000 - 517, свыше 2 000 до 5 000 - 2037 человек. По спортивным направлениям платные услуги оказываются только в частных организациях, таких как ТОО "Теннис-Север", "Спортландия" и так далее", - добавили в Управлении образования СКО.

"Спасибо – госпрограмме…"

А Алия Кемелбекова живёт в Алматы. Она мама четырёх детей. Старшей дочери одиннадцать лет, остальным ребятишкам - девять, пять и три. Говорит, что её детвора посещает кружки по государственной программе "Даму бала", по правилам которой каждый ребёнок может быть записан не более, чем в две секции: в одну творческую и в одну спортивную.

"Начинается с четырёх лет, и не все кружки подходят. Если бы не программа, то мы платили бы по 15-25 тысяч тенге в месяц. Смотря, какой кружок. В Алматы так", - говорит Алия.

Девушка считает, что члены её семьи - счастливчики, потому что успели попасть в эту программу, и теперь её дети посещают секции бесплатно. Говорит, что многие алматинцы просто не успели записаться в клубы по интересам через эту "Даму бала".

"Программе - спасибо. Мы многодетная семья. И три ребёнка ходят в кружки в хороший центр ("Алматы арена") бесплатно", - рассказывает собеседница.

Трое детишек посещают секции шахмат, тхэквондо и рисования безвозмездно. Четвёртый ребёнок для бесплатного обучения в кружках по этой госпрограмме не подходит в силу возраста. Что хорошо, для рисования и лепки детей до десяти лет за счёт кружка даже обеспечивают расходными материалами – маме и папе ничего не нужно покупать. За свой счёт приобретают кимоно и протекторы для тхэквондо (стоят около 30 тысяч тенге) и учебники по шахматам.

"Даму бала" - прям супер для нашей семьи. А без программы я выбрала бы только одно направление. Сейчас мы платно ходим на математику, можем себе позволить. И получается, что ребёнок полностью занят. Если бы не было бесплатной программы, то выбрала бы спорт, потому что могла бы позволить только одно направление", - рассуждает Алия.

Хочешь качество - плати

У Юлии Руссу из Павлодара – один ребёнок. Сын Семён посещал школу плавания до того, как перешёл в школе во вторую смену. По словам Юлии, у их семьи есть возможность посещать бесплатные занятия, но они были готовы платить, причём немало. В месяц обучение там стоило примерно 30-50 тысяч тенге в зависимости от того, сколько прошло занятий.

"Мы ходили конкретно на тренера, потому что он работал очень профессионально. Года два или три назад мы посещали школу футбола "Иртыш". Там, если не ошибаюсь, было абсолютно бесплатно. До этого ходил на дзюдо, где стоимость была довольно приемлемой – порядка десяти-двенадцати тысяч. У меня есть возможность оплачивать его занятия. Мы посещали центр дополнительного образования "Формула успеха", за который тоже платили около одиннадцати-двенадцати тысяч тенге в месяц. Просто потому, что у меня есть возможность оплачивать, я выбираю, конечно, что-то получше, поэффективнее. Это реалии нашей жизни, хочешь, чтобы хорошо делали, - надо платить. Но я знаю: есть возможность заниматься абсолютно бесплатно через государственные порталы. Мой племянник посещает секцию брейк-данса. Его родители сдали все необходимые документы, а теперь ходит туда по государственной программе", - рассказывает Юлия.

В её окружении платить за дополнительные занятия – это нормально, и мало тех, кто будет выуживать, выжидать, когда появятся бесплатные места в секциях, признаётся Юлия.

"Немало людей критикует: мол, раньше детские кружки были бесплатными, а сейчас стоят денег! Но каждому – своё. И, кстати, многие платные клубы предоставляют бесплатные места у себя через программы "АртСпорт". Но мне это – не в приоритете. В целом считаю, что детские кружки сейчас доступны. Есть масса вариантов; лишь бы было желание для того, чтобы ребёнок чем-то занимался дополнительно", - утверждает она.

380 видов кружков

В республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования разработали концептуальные подходы к развитию этого образования детей. Руководитель РУМЦДО Раиса Шер рассказала корреспонденту BaigeNews.kz, что сейчас в Казахстане дополнительным образованием охвачены 75,5 детей, или 2,8 миллиона детей.

"Теперь у нас дополнительное образование (занятость детей в кружках) будет развиваться и реализовываться по трём направлениям: во внешкольных организациях, как это было раньше, через государственный образовательный заказ на дополнительное образование в системе образования через "АртСпорт", спортивный и творческий заказ. Что касается спортивного и творческого заказа, то это осуществлялось раньше через Министерство культуры и спорта. Сейчас два министерства разделились, но пока законодательство не поменялось, поэтому "АртСпорт" и творческий заказ остаются в их системе", - отметила Раиса Шер.

Чтобы сделать секции и клубы детям более доступными, государство предпринимает ряд мер на самом высоком уровне, заверила она. По данным, РУМЦДО, допобразование ребят развивает творческие способности обучающихся по 380 видам кружков научно-технического, музыкального, художественно-эстетического, эколого-биологического, туристско-краеведческого, военно-патриотического, социально-педагогического направлений. В 1625 клубах и секциях обучаются 29,4 процента школьников Казахстана, а это – 1 087 088 детей (660 879 в городских населённых пунктах, 426 209 в сёлах).

"В 2020-2022 годы число школьников, посещающих такого рода организации, выросло на двенадцать процентов, то есть на 589 330 человек. В 2020 году оно охватывало 63,5 процента (2 211 595 детей), в 2021-м – 66,9 % (2 406 395), в 2022 году – 75,5 % (2 800 925 человек)", - сообщили в республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования.

В этот период, по сведениям ведомства, система учреждений дополнительного образования выросла на 353: с 1272 до 1625.

Что интересно, в каждом регионе республики разные успехи с посещением секций и клубов детьми. Больше, чем вдвое больше усреднённого показателя, включение несовершеннолетних в систему допобразования в стране имеют Западно-Казахстанская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Меньше среднего уровня по Казахстану показывают области, в которых велика плотность жителей: Алматинская, Туркестанская области, а также Астана, Алматы и Шымкент, где широко развита система негосударственных объектов детских секций.

Большая доля охвата детей кружками и секциями отмечается в школах Кызылординской (53,5 процента), Восточно-Казахстанской (46,2) и Павлодарской (44,2 %) областей, города Алматы (48,8 процента).