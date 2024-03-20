Во сколько казахстанцам обойдётся приготовление Наурыз коже

В преддверии Наурыза аналитики Energyprom.kz проанализировали цены на основные продукты, необходимые для приготовления Наурыз коже, передаёт BaigeNews. Хотя рецепты у всех хозяек разные, а на просторах интернета вариантов масса, основные ингредиенты остаются неизменными: вода, соль, мясо и мясопродукты, мучные, молочные продукты и крупы.

Основа блюда - мясной бульон, наполнение - лапша и крупы, а заправляется Наурыз коже молочными или кисломолочными продуктами. Ключевой принцип приготовления правильного Наурыз коже в том, что блюдо содержит 7 ингредиентов - это символизирует дальнейшее благополучие на будущий год.

Дороже всего, как всегда, обойдётся конина: в феврале текущего года килограмм этого мяса стоил в среднем по стране по 3 тыс. тг. Баранина стоила 2,8 тыс. тг за кг, говядина — 2,6 тыс. тг, говяжья печень — 1,3 тыс. тг.

Среди круп дороже всего стоил рис (678 тг за кг) и овсяная крупа (669 тг за кг). Стоимость гречневой крупы составляла в среднем по стране 541 тг за кг, пшена — 505 тг за кг, перловой крупы — 394 тг за кг.

Что касается мучных изделий, килограмм лапши стоил 1,3 тыс. тг, вермишели — 612 тг, рожек — 581 тг. Мука высшего сорта стоила 397 тг за кг, первого — 236 тг за кг.

В секторе молочных и кисломолочных продуктов пастеризованное молоко 2,5% жирности стоило 389 тг за литр, а 3,2%–4% жирности — 490 тг за литр. Кефир 2,5% жирности обходился по 416 тг за литр, сливочное масло стоило 4 тыс. тг за кг.

Соль стоила 66 тг за кг.

По итогам февраля текущего года в целом продовольственные товары подорожали на 0,8% за месяц и на 7,4% за год. В том числе мука подорожала на 1% за месяц и на 4,7% за год, макаронные изделия — на 0,8% за месяц и на 9,4% за год, мясо и мясопродукты — на 0,2% за месяц и на 6,5% за год, молочные продукты — на 1% за месяц и на 10% за год, животные масла — на 0,8% за месяц и на 11,5% за год, соль — на 0,7% за месяц и на 4,3% за год. А вот крупы подешевели на 1,4% за месяц и на 14,7% за год.

К слову, основная часть продуктов, необходимых для Наурыз коже, входит в список социально значимых.

По состоянию на 12 марта текущего года в целом в стране цены на такие продукты выросли на 0,1% за месяц, на 0,6% с начала года и на 0,8% за год.

Цены на продукты, входящие в состав праздничного блюда, выросли даже за неделю. Так, мука первого сорта и говядина подорожали на 0,3% в недельной динамике, рожки и рис — на 0,2%, кефир — на 0,1%. В то же время сливочное масло и пастеризованное молоко жирности 2,5% подешевели на 0,1% за неделю, гречневая крупа — на 1,9%.

Сегодня в наиболее популярных сервисах доставки еды уже предлагают Наурыз коже на вынос. Так, например, в одном из ресторанов РК блюдо, состоящее из казы, конины, бидая, перловки, курта, нарезанного теста и бульона стоит 2350 тг за пол-литра и 4700 тг за литр. Впрочем, цены, как и состав, равнятся от места в месту достаточно сильно.