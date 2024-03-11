  • 11 Марта, 03:20
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Во Франции ищут пропавших без вести после наводнения

Сегодня, 02:58
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 02:58
Сегодня, 02:58
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

Минимум семь человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений, которые затронули восемь южных французских департаментов в ночь на воскресенье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Особенно пострадали департаменты Гар и Ардеш, где сразу несколько рек вышли из берегов. Сообщается, что большинство пропавших без вести — автомобилисты, которые пытались пересечь залитые водой мосты и чьи машины унесло потоком.

Близ городка Дьон к северу от Нима ищут мужчину и двух его детей в возрасте 4 и 13 лет. Мать семейства была спасена и госпитализирована. 
 
В субботу "Метео Франс" объявил оранжевый уровень тревоги на юге Франции из-за сильных ливней, связанных с прохождением урагана Моника. Оранжевый уровень является третьим уровнем опасности по четырёхбалльной шкале.

 

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