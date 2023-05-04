Внутренний анализ коррупционных рисков проведут в "СК-Фармация"

В ТОО "СК-Фармация" с 23 мая по 3 июля проведут внутренний анализ коррупционных рисков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО будет проведён по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ "Высший колледж транспорта и коммуникаций";

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГКП на ПХВ "Высший колледж транспорта и коммуникаций".

В этой связи информацию и предложения по направлениям внутреннего анализа коррупционных рисков можно направить на электронную почту: senim@sk-pharmacy.kz.