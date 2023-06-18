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Внук Льва Троцкого умер в Мексике в возрасте 97 лет
Внук одного из организаторов Октябрьской революции 1917 года Льва Троцкого Всеволод Волков умер на 98-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Волков родился в СССР в 1926 году, а в 1939 году вместе с дедом прибыл в Мексику, где начал изучать химию. В 1990 году Волков сделал из дома в столичном районе Койоакан, в котором жил вместе с бабушкой и дедушкой, дом-музей Троцкого, пишет газета La Jornada.
Отмечается, что он был последним живым свидетелем убийства Троцкого в Мексике в 1940 году.
Незадолго до смерти Владимира Ленина в 1924 году внутри Российской коммунистической партии началась активная борьба за власть, в которой Троцкий потерпел поражение. В ноябре 1927 года он был исключен из партии. В январе 1929 года его выслали из СССР, а в 1932 году лишили советского гражданства.
В 1937 году Троцкий получил политическое убежище в Мексике, откуда резко критиковал политику Сталина. Тогда же стало известно о подготовке убийства Троцкого агентами советской разведки. Первое покушение было совершено 24 мая 1940 года, однако в результате Троцкий не пострадал. После неудачной операции советской разведкой был разработан другой план ликвидации революционера.
Еще в конце 1930-х годах в близкое окружение Троцкого был внедрен агент НКВД Рамон Меркадер - просталински настроенный испанский коммунист. 20 августа 1940 года в Койоакане Меркадер приехал в гости к Троцкому и попросил того прочесть свою статью о троцкистском движении. Когда он углубился в чтение, Меркадер вытащил зашитый в плащ ледоруб и нанес удар по затылку Троцкого. Он умер на следующий день в больнице и был похоронен во дворе дома в Койоакане.
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