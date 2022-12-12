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"Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев
Президент Казахстана считает, что следует организовать системную работу с поступающими обращениями казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz. Только в этом году в госорганы поступило свыше полутора миллиона обращений с конкретными проблемами. Для упрощения подачи обращений в государственные органы запущена система "E-Otinish".
"Как показывает анализ, граждане вынуждены писать в Администрацию президента, не находя ответы на свои вопросы. Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента. Поэтому все госорганы должны работать с обращениями с особой ответственностью. Реализация концепции "Слышащего государства" должна четко следовать в фарватере изначально обозначенных приоритетов", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в первую очередь нужно наладить системную связь между государством и обществом. Государство должно решать системные проблемы, реагировать на сигналы эффективно. Многие люди используют потенциал социальных сетей в угоду своих личных интересов, сказал президент.
"К сожалению, государственные органы ведутся на это, что зачастую приводит к нерациональному использованию имеющихся ресурсов. При этом не решаются залежавшиеся проблемы. Ситуация сегодня такова, что внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью. К примеру, правоохранительные органы быстро и чётко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях", - считает глава государства.
Он отметил, что социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Однако это далеко не единственный формат взаимодействия, скзаал он.
"Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерств, акиматов, и аппарата Правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире. Виртуальный мир тем опасен, что порождает иллюзии и заблуждения. Нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта" как всенародную поддержку или, наоборот как всеобщее порицание и осуждение. Необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан", - отметил Токаев.
По его словам, миллионы казахстанцев ежедневно спокойно и на совесть выполняют свою работу, трудятся во благо Родины – учат детей и студентов, лечат пациентов, строят дома, выращивают хлеб, убирают улицы и парки. И большинство из них далеки от политики и хайпа социальных сетей.
"Вот они – и главная опора нашей страны. Поэтому именно такие люди в первую очередь должны ощущать реальную поддержку "слышащего государства", - сказал президент.
Глава государства сказал, что граждане также высказывают недовольство работой правительства и акимов на всех уровнях. И ситуация ухудшается, падает качество жизни населения, отметил он.
Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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