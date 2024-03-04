Внедрение искусственного интеллекта в геологию: важный меморандум подписали казахстанцы в Канаде

Меморандум о взаимопонимании в сфере геологии подписан между Национальной геологической службой Казахстана (UGQ) и Koan Analytics Inc., а также между UGQ и Geological Survey of Finland (GTK). Произошло это во время визита министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева в Канаду на конференцию PDAC, передаёт BaigeNews.kz.

Документ с казахстанской стороны подписал председатель правления НГС Ерлан Галиев, с канадской стороны – руководство Koan Analytics Inc Роб Вуд, c финской стороны генеральный директор GTK Киммо Тииликайнен.

В рамках меморандума планируется изучить с НГС возможность внедрения Центра передового опыта в области искусственного интеллекта для повышения успешности и точности процессов разведки полезных ископаемых. Также разработать преобразование данных, прогнозные модели, алгоритмы и инструменты анализа данных для идентификации потенциальных объектов добычи полезных ископаемых.

Koan Analytics Inc. – канадская компания, предлагающая интегрированные решения для организаций, осуществляющих деятельность в промышленном сегменте. Они предлагают разработку по преобразованию, архитектуре, классификации данных, выбору, построению моделей машинного обучения, а также разработке алгоритмов. Оказывают поддержку перспективным компаниям и помогают преобразовать их данные по своей модели аналитической платформы.

Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой Казахстана и Финской геологической службой (Geological Survey of Finland, GTK).

GTK (Geological Survey of Finland) - ведущий геологический центр Финляндии, специализирующийся на изучении её геологии, оценке ресурсов и разработке методов их использования и защиты. Они проводят разнообразные исследования, включая геологические, геофизические и геохимические, занимаются картографированием и созданием баз данных.

"Подписанные меморандумы являются важным показателем интереса международного сообщества к геологическим ресурсам Казахстана и готовности

канадской стороны к укреплению сотрудничества в секторе геологии для улучшения инвестиционных и экономических отношений между странами",-отметил председатель правления Национальной геологической службы Ерлан Галиев.