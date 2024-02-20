Внедорожник с крупной суммой денег угнали в Жамбылской области
Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
171Фото: polisia.kz
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado угнали с территории крестьянского хозяйства в Жуалынском районе Жамбылской области. В салоне машины лежали 1,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Спустя короткое время транспортное средство обнаружили в Таразе, но денег в нём не оказалось.
По "горячим следам" задержан 34-летний подозреваемый. Во время допроса он сознался, что бросил машину во дворе многоэтажки, а деньги потратил на личные нужды.
Мужчина находится под стражей в изоляторе временного содержания.
По факту начато досудебное расследование.
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