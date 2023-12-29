Внедорожник провалился под лёд на реке в Акмолинской области

Машина рыбаков ушла под лёд в Акмолинской области. ЧП произошло на озере Коржынколь в Ерейментауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Спасатели сразу же выехали на место вызова и вытащили машину с помощью спецтехники.

Жертв и пострадавших нет.