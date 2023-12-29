  • 30 Декабря, 00:03
  • BAIGENEWS

Внедорожник провалился под лёд на реке в Акмолинской области

Вчера, 22:34
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 22:34
Вчера, 22:34
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Фото: скриншот видео

Машина рыбаков ушла под лёд в Акмолинской области. ЧП произошло на озере Коржынколь в Ерейментауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Спасатели сразу же выехали на место вызова и вытащили машину с помощью спецтехники.

Жертв и пострадавших нет. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Aqmola Tjd (@aqmola_tjd)

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