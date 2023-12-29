Внедорожник провалился под лёд на реке в Акмолинской области
Вчера, 22:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:34Вчера, 22:34
166Фото: скриншот видео
Машина рыбаков ушла под лёд в Акмолинской области. ЧП произошло на озере Коржынколь в Ерейментауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.
Спасатели сразу же выехали на место вызова и вытащили машину с помощью спецтехники.
Жертв и пострадавших нет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram