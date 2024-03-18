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"Вместо учебы гуляют там" - Заитов о казахстанских врачах в Турции

Сегодня, 15:25
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
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Фото: BaigeNews.kz

Депутат Мажилиса Ринат Заитов на встрече с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой заявил, что казахстанские врачи, отправленные в Турцию на учебу, в основном там гуляют и отдыхают, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, на учебу врачей за границей государство выделяет 300 миллионов тенге. Раньше эта сумма составляла 1,2 миллиарда тенге.

"Немалая сумма. Я недавно был в Турции, и местные передают привет нашему Минздраву. Они отмечают, что нет никакого толка в том, чтобы отправлять на обучение наших врачей к ним. Так как они вместо учебы, больше гуляют там", - сказал Заитов.

Депутат считает, что эффективнее было бы отправлять заграницу продвинутых экспертов. 

 

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