"Вместо учебы гуляют там" - Заитов о казахстанских врачах в Турции
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
107Фото: BaigeNews.kz
Депутат Мажилиса Ринат Заитов на встрече с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой заявил, что казахстанские врачи, отправленные в Турцию на учебу, в основном там гуляют и отдыхают, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, на учебу врачей за границей государство выделяет 300 миллионов тенге. Раньше эта сумма составляла 1,2 миллиарда тенге.
"Немалая сумма. Я недавно был в Турции, и местные передают привет нашему Минздраву. Они отмечают, что нет никакого толка в том, чтобы отправлять на обучение наших врачей к ним. Так как они вместо учебы, больше гуляют там", - сказал Заитов.
Депутат считает, что эффективнее было бы отправлять заграницу продвинутых экспертов.