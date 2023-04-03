Власти Саудовской Аравии призвали паломников не привозить большие суммы наличных денег

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Власти Саудовской Аравии посоветовали паломникам, совершающим умру, не брать с собой большие суммы наличных денег и дорогие предметы во время поездки в королевство для совершения паломничества. Умра - исламское паломничество в Мекку, которое можно совершить в любое время года, кроме хаджа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RG.

В сообщении в Twitter министерство хаджа и умры посоветовало паломникам, направляющимся в Саудовскую Аравию, не привозить с собой золотые слитки, драгоценные камни и драгоценные металлы в целом и иметь при себе не более 16 000 долларов США (60 000 риалов) наличными. Власти также призвали верующих загружать банковские приложения с официальных сайтов, не сообщать реквизиты банковского счета и не переводить деньги неизвестным лицам, а также игнорировать текстовые сообщения из неизвестных источников.

Эр-Рияд рекомендовал паломникам уведомлять министерство или соответствующие органы, если они подозревают мошенничество или становятся его жертвами, сообщает телеканал Al-Arabiya. Ранее в марте министерство призвало мусульман совершать умру только один раз в течение священного месяца Рамадан, чтобы уменьшить скопление людей и обеспечить беспрепятственное и легкое путешествие паломников по местам. В Рамадан - священный месячный период, когда мусульмане постятся от восхода до заката, в королевство приезжает огромное количество желающих совершить умру.