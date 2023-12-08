Власти не могут найти 10 метров трубы: жители Сатпаева жалуются на слабое теплоснабжение

С наступлением холодов жители некоторых микрорайонов города Сатпаев столкнулись с низкими температурами своих домах, которая опускается до +10. И такая ситуация происходит не первый год. Горожане обращались в акимат, но ничего так и не изменилось. Местные власти в свою очередь, утверждает, что с теплоснабжением в городе все в порядке, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Как известно, в Сатпаеве нет собственной ТЭЦ. Город отапливается за счет котельной корпорации "Казахмыс". Как утверждают власти города, зимой сатпаевцев будут греть 4 котла.

"Я надеюсь, мы пройдем отопительный сезон планово. Все 4 котла в рабочем режиме. Они будут работать поочередно. Сейчас работает один котел. Если наступят сильные холода, будем подключать второй котел. Два котла в состоянии обеспечить теплом весь город. После того, как подключим оба котла, будем переключать на резервные котлы. И таким образом четыре котла поочередно будут выдавать тепло. Все они подготовлены, и работают", - говорит аким города Шапагат Аубакир.

Но все же некоторые горожане жалуются на слабую работу этих котлов. Жительница Сатпаева Гульзада Бурабаева, проживающая по улице Аманжолова, не первый год обивает пороги госструктур, чтобы добиться хорошего теплоснабжения.

"Уже на протяжении трех лет у нас такая проблема. Если говорить в общем про Сатпаев, то в городе в принципе слабое отопление. Они (сотрудники акимата и теплоснабжающей организации – авт.) ссылаются на температурный режим, якобы выход из котельной должен быть 45-50 градусов. Но когда это тепло распределяется по домам, то происходят определенные потери, и в итоге к нам это тепло доходит 30 градусов. И тут они не учитывают, что в частном секторе фундаменты домов глубоко, и земля холодная. В конечном итоге до наших батарей тепло практический не доходит", - говорит Гульзада Бурабаева.

О подобных проблемах градоначальник в курсе. Но виноватыми считает КСК, ОСИ или самих домовладельцев.

"Такие жалобы поступают мне на страничку в социальных сетях. Но хочу отметить, что во многом низкая температура бывает из-за неподготовленности отдельных домов, неправильно пройденная опрессовка, перекрытие стояков соседями, неправильно выпущенный воздух из батарей. Это вина учреждений, которые оказывают услуги по домосодержанию. Мы не вправе их привлекать к ответственности", - добавил Шапагат Аубакир.

Естественно, жители, в чьи дома недопоступает необходимое тепло, просят пересчитать им оплату за коммунальные услуги.

"Когда мы поднимаем вопрос оплаты по тарифу, тут у нас всегда разногласия. Они не хотят делать нам перерасчет. Мы платим 100% тариф, хотя получаем максимум 30% тепла. Ежемесячно за тепло я плачу 20 000 тенге. Но я не получаю его. Приходится все время включать обогреватели. И в итоге у нас выходит еще около 15-18 тысяч тенге за электроэнергию. А не включать обогреватели я тоже не могу. У меня 91-летняя мама прикована к постели, она инвалид І группы, она труженик тыла. Еще у меня супруг инвалид астматик. Сейчас он лежит в больнице, опять проблемы с легкими, бронхи простудили. Да и вообще от холода и от сырости у нас стены покрылись плесенью. Чтобы хоть как то выйти из ситуации, мы с супругом решили печку построить и паровое отопление сделать. Но это оказалось слишком накладно для нашего семейного бюджета", - говорит Гульзада Бурабаева.

Про точечные и локальные проблемы в акимате в курсе. Так как письменные и устные жалобы поступали к ним неоднократно. И даже кое-какое решение предложили.

"Мы неоднократно обращались в акимат, в том числе в областной. Но там нам сказали, что эту проблему должен решить наш городской акимат. Но тут как выяснилось, местные власти не могут найти 10 метров трубы для регулировки обратного потока тепла. Получается у нас крайний дом, и на нас замыкается циркуляция теплоснабжения. И каждый раз мне приходится выходить во двор и выпускать воздух с перемычки. Я уже как сантехник все время хожу с гаечным ключом. И это полбеды. Каждый раз я выбрасываю воздух и воду с трубы, чтобы тепло хоть как то дошло до дома. И вся эта вода течет под дом. От этого наш дом потихоньку рушится. И мы не знаем, что из двух зол выбрать: в тепле сидеть или дом рушить. А для регулирования обратки нужно трубу подсоединить. Но как нам ответили в акимате города Сатпаев, для этого они проект составляют. И пока они составят и потом реализуют этот проект, уже и зима закончится", - сетует Гульзада.

Специалисты с ПТВС и акимата приходили несколько раз проверять температуру тепла в доме. Но она не верит их показаниям.

"Перед тем, как придут проверяющие, топят хорошо. И их приборы показывают нормальный режим. Как только они уходят, сразу становится холоднее. Я их просила по утрам и поздно вечером приходить, когда у нас особенно холодно. Но они говорят и приходят строго только по своему графику. И такая ситуация не только у меня, оказалось. В соседнем доме находится магазин. Его хозяйка заметила то же самое", - возмущается хозяйка дома.

Однако в акимате города утверждают, что из котельной выход температурного режима всегда один для всех – 70 градусов.