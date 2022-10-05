Власти Казахстана действуют проактивно - глава миссии МВФ о возможных санкциях

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Николя Бланше, глава миссии МВФ по Казахстану, руководитель отдела стран Центральной Азии в Департаменте МВФ по Ближнему востоку и Центральной Азии прокомментировал возможность введения санкций в отношении Казахстана из-за релокации сюда российских компаний и россиян, сообщает BaigeNews.kz.

Николя Бланше считает это маловероятным по нескольким причинам:

"Нужно отметить два важных направления, в которых ведется работа властями Казахстана. Первое – это тесное сотрудничество официальных органов Казахстана с официальными органами зарубежных стран, направленные на избежание возможности таких санкций и на то, чтобы банковская система Казахстана работала надлежащим образом в этом направлении. Второй вопрос более широк и связан он с тем, что официальные органы Казахстана предпринимают большие усилия, проводят активную работу в области регулирования (банковских) транзакций, в частности, связанных с торговыми операциями с тем, чтобы до минимума сократить возможные ситуации, которые могли бы повлечь за собой санкции", - считает Николя Бланше.

Между Казахстаном и Россией - тесные экономические взаимоотношения, но представитель МВФ не наблюдал никаких инцидентов, которые можно было бы рассматривать как нарушение установленных правил в этом отношении и у них нет никаких оснований считать, что такие инциденты могут возникнуть в будущем.