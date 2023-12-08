Владимир Путин решил участвовать в президентских выборах весной 2024 года

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом журналистам сообщили участники беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

С просьбой к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, президент РФ ответил согласием, рассказали участники.

Полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.