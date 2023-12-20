Назарбаев провёл частную встречу с Путиным

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Да, он действительно был в Москве, была его частная встреча с президентом (Путиным - Ред.). Это мы можем подтвердить", - сказал Песков.

О чём беседовали политики, не уточняется.