Назарбаев провёл частную встречу с Путиным
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
340Фото: akorda.kz/Архивное фото
В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Да, он действительно был в Москве, была его частная встреча с президентом (Путиным - Ред.). Это мы можем подтвердить", - сказал Песков.
О чём беседовали политики, не уточняется.
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