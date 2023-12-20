  • 20 Декабря, 17:16
  • BAIGENEWS

Назарбаев провёл частную встречу с Путиным

Сегодня, 16:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz/Архивное фото Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
340
Фото: akorda.kz/Архивное фото

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Да, он действительно был в Москве, была его частная встреча с президентом (Путиным - Ред.). Это мы можем подтвердить", - сказал Песков.

О чём беседовали политики, не уточняется.

Самое читаемое

Наверх