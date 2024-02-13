Владимир Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах

В ЦИК РФ поступил отказ от участия в дебатах кандидата в президенты Владимира Путина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Избирательный штаб Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни фактически на ежедневной основе".

Он добавил, что Путин "живёт в условиях очень напряжённого президентского графика". "Это кардинально отличает его от других кандидатов", — подчеркнул представитель Кремля.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировала четырёх кандидатов. Это действующий президент Владимир Путин (выступает в качестве самовыдвиженца), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов от КПРФ, а также представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков.