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  • WSJ: Владеющая Facebook компания Meta планирует масштабные увольнения сотрудников
bbc.com Сегодня, 09:09
42
Фото: bbc.com

WSJ: Владеющая Facebook компания Meta планирует масштабные увольнения сотрудников

Компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, на этой неделе планирует начать массовые сокращения, которые затронут тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Газета деловых кругов Wall Street Journal со ссылкой на источник в руководстве компании сообщила, что, по данным на конец сентября, персонал Meta по всему миру насчитывал около 87 тысяч человек, включая сотрудников Facebook, Instagram и Whatsapp.

Американская пресса пишет, что о первых увольнениях сообщат уже в среду.

В Meta отказались комментировать информацию WSJ, но ранее глава компании Марк Цукерберг заявил, что к концу 2023 года число её сотрудников "останется таким же или сократится".

"В целом мы ожидаем, что к концу 2023 года организация будет примерно такого же размера или даже немного меньшей, чем сегодня", - сказал он.

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#соцсети #увольнение #работа
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:09
42
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