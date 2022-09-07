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Владельцы восстанавливают здания, пострадавшие от взрыва в Костанае. Фоторепортаж
В Костанае владельцы пытаются восстановить здания, пострадавшие от взрыва в Оружейной палате. На месте работает следственная группа, которая устанавливает точное место и причины произошедшего, передаёт BaigeNews.kz.
"Взрыв был именно из Оружейной палаты, а не как где-то писали, якобы из нашего здания. Мы устанавливаем газобаллонное оборудование на машины. Если бы взрыв был у нас, первого этажа бы не осталось, - говорит Ваган, владелец СТО. - Люди помогают, потихоньку восстанавливаем здание, закрыть крышу нужно. Родители жили на втором этаже, там же был склад. Поставщики входят в положение, родители пока у друзей живут".
Момент взрыва в оружейном магазине Костаная попал на видео
В огне погибло четыре человека - сотрудники оружейного магазина. На месте трагедии возложили цветы, венок. Постарадали несколько зданий, в том числе жилые дома.
Горожане помогают пострадавшим, как могут.
"Конечно, все в шоке. Все помогают, дома собирают (деньги. - Прим. автора). Старшие по дому собирают, организации, бизнесмены, добровольные пожертвования делают. Помимо того, что люди помогают пострадавшим в Аулиекольском районе. Животные также обгорели, помогают животным", - рассказала прохожая Виктория.
Примечательно, что один из домов, находящийся в досягаемости пожара, не пострадал вообще. Огонь перекинулся дальше, на следующий дом. В соцсетях распространяли информацию, что владелец уцелевшего здания в этот момент читал намаз. Корреспондент BaigeNews.kz хотела поговорить с ним, но как выяснилось, хозяин уехал на несколько дней.
Некоторые костанайцы помогают землякам разбирать завалы.
"Мы сегодня с коллегами приехали, чтобы оказать помощь. На добровольных началах. Разгребаем мусор, чем можем, помогаем. От нашего учреждения на протяжении нескольких дней, пока не разберём, будем ездить. Мы здесь со вторника. Вижу людей и из других организаций, из акимата", - говорит сотрудник ДУИС Костанайской области Олжас Бекмагамбетов.
У некоторых владельцев зданий ущерб составляет сотни миллионов тенге. Но рассчитывать они могут пока лишь на помощь от государства в размере 220 тысяч тенге.
"В акимате сказали, что выделят 221 тысячу тенге и всё. А ущерб тут 400 миллионов. Мы будем судиться в любом случае. Сейчас юристы разбираются. Прокуратура то одних, то других дёргает. Надо оружейную палату смотреть, из-за чего взрыв произошёл. А они говорят нам: "Есть ли у вас входы туда, вдруг вы прокопали подземку?" Что за бред! Пожар сильно перекинулся, потому что его не тушили. Пожарные ехали 30 минут. Всё уже полыхало. 20 минут стояли, воды не было, переодевались, как будто на концерт приехали. Не знали, где гидранты, где воду заправлять. Минут 20 пожарный просидел на вышке, говорит: "воды нет спускайте вниз". Какое-то кино. Ничего не удалось спасти. Сотрудники не пострадали, я бегал, всех эвакуировал", - рассказал Геннадий Тен, управляющий компании, в которую входили СТО, автомойка, академия бокса, магазин автозапчастей.
Геннадий планирует восстанавливать здание.
В Instagram BaigeNews.kz велась прямая трансляция с места взрыва в Костанае.
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