Момент взрыва в оружейном магазине Костаная попал на видео

Фото: скриншот видео

Костанайские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в "Оружейной палате", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на аккаунт "Костанай News".

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О произошедшего взрыва и пожара пострадали семеро работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы. Генеральная прокуратура ведёт досудебное расследование.

Напомним, пожар в "Оружейной палате" начался 3 сентября в 11:20. Позже огонь перекинулся на СТО "ЮГ", на здание магазина автозапчастей, столовой. Следом огонь охватил три двухэтажных коттеджа и сарай. Также повреждены шесть автомобилей. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров.

"В подвал оружейного магазина из-за детонации боеприпасов было сложно войти. Для разведки на наличие пострадавших личный состав оснастили бронежилетами и щитами. В ходе тушения пожара в городскую больницу был госпитализирован директор магазина 1981 года рождения, у него 50 процентов ожогов тела, он в тяжёлом состоянии. Также под завалами обнаружены два трупа мужчин", — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Локализовать пожар удалось в 14:29, полностью ликвидировать — в 18:42.