Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане

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В Сети собирают подписи под петицией против рейдов в салонах боди-массажа, передаёт BaigeNews.kz.

Авторы документа обратились к генпрокурору Берику Асылову от лица предпринимателей, занятых в сфере эротического массажа.

"Эротический вид массажа, известный как боди-массаж, делается путём взаимодействия обнажённого тела мастера с телом клиента. Важным отличием от секс-услуг является то, что технология проведения процедуры не предполагает никакого сексуального контакта или же любого из известных видов секса между мастером и клиентом. Психологами установлено, что боди- массаж положительно влияет на снятие психологических блоков, расслабление мышц тела, улучшает эмоциональное состояние, а также в целом положительно влияет на тело и психику человека", - сказано в обращении.

Составители петиции указывают, что в сфере боди-массажа работают такие же люди, как и в других учреждениях. Из их заработных плат выплачиваются налоги, они покупают жильё, воспитывают детей, вносят вклад в развитие экономики.

"Это не девушки лёгкого поведения, а люди, которые зарабатывают себе на жизнь и имеют право делать это любым законным способом. В хороших салонах они чувствуют себя в безопасности, работая согласно официальному договору. Есть администрация, которая предупреждает гостей об отсутствии секс-услуг. Имеется охрана, которая реагирует, если гость домогается мастера. С девушками зачастую работает психолог, что помогает им легче перенести трудный этап в жизни", - написали авторы послания.

Сотрудников правоохранительных органов, врывающихся в салоны и задерживающих мастеров, администрацию и посетителей, прикрываясь проведением мероприятий по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми, владельцы бизнеса считают угрозой.

"За всё время проведения подобных мероприятий не было выявлено ни одного факта торговли людьми в салоне боди массажа, который зарегистрирован официально в качестве юридического лица. Помимо незаконных задержаний обычных граждан представители правоохранительных органов систематически на незаконных основаниях выписывают протоколы мастерам массажа по статье 449 Кодекса РК об административных правонарушениях, обвиняя их в приставании в общественных местах. Мастера массажа не пристают к посетителям, а всего лишь делают классический и эротический массажи. Администраторам и владельцам салонов выписывают штрафы согласно статье 450 КоАП за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией, а также привлекают по статье и 309 УК РК. А это ведь является прямым нарушением прав предпринимателей", - сказано в петиции.

Предприниматели ссылаются на слова президента о том, что "уголовные дела, рождённые в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны прекращаться Генеральной прокуратурой в срочном порядке".

"В Конституции, законах, нормативно правовых актах и других документах Республики Казахстан нет ни одного слова про запрет эротического массажа. Соответственно, предоставление услуг эротического, боди-массажа, а также открытие и предоставление услуг салонов и массажных центров, специализирующихся на эротических видах массажа - совершенно законные действия", - делают вывод они.

Генпрокурора просят:

Проверить и прекратить незаконные рейды и проверки салонов боди-, эротического массажа. Официально обозначить боди- и эротический массажи как одни из подвидов массажа, внеся их в перечень процедур, наравне с другими популярными видами массажа: классический, расслабляющий, тонизирующий и т. д. Запретить правоохранительным органам проводить задержания работников сферы услуг эротического массажа из-за предоставления боди-массажа.

Петицию подписали более 500 человек. 410 из них высказались против документа, 158 - за.