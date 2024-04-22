Владельцы продуктовых магазинов Костаная подсчитывают убытки от паводка

Один из крупнейших торговых объектов Костаная площадью 7 000 квадратных метров затопило во время паводка. Вода в здании поднялась на уровень более полутора метров. После того как стихия отступила, бизнесмены начали подсчитывать ущерб и разгребать завалы. Но как говорят сами владельцы, продукцию спасти практически не удалось, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Живого" товара мало

Сейчас в гипермаркете разбирают завалы. В первую очередь были очищены опасные в санитарно-эпидемиологическом плане зоны, где продавались яйца и молочная продукция. Вся она вывезена на полигон ТБО и утилизирована. Товар, который находился на нижних полках, практически невозможно идентифицировать, он смешан с грязью и илом либо сильно поврежден. То, что было на двух верхних полках и на складах, удалось спасти. Но в трудной ситуации оказались отдавшие под консигнацию (один из видов посреднической реализации товаров) в гипермаркет товар костанайские предприниматели. Они потеряли продукцию на сумму от 5 миллионов тенге. И кто возместит им этот ущерб, пока не понятно.

Директор костанайского филиала компании по продаже бытовой химии Вера Галкина говорит, что с гипермаркетом сотрудничают давно. Поставляли им товар под консигнацию на 35 дней.

"Гипермаркет был предупреждён о подтоплении и, соответственно, к нему готовились. Своевременно уведомили поставщиков. Мы приезжали помогать поднимать товар на полки повыше. Но ожидали подтопление ориентировочно не более метра. Когда узнали о масштабе ситуации, были ошарашены. То есть весь товар, который оставался, просто-напросто утонул. На прошлой неделе открыли двери в гипермаркет, и поставщикам можно было уже приезжать забирать свою продукцию. "Живого", естественно, там мало. Все в иле, грязи", - рассказывает Вера Галкина.

Предприниматель отмечает, что в любом договоре о сотрудничестве между покупателем и поставщиком оговаривается форс-мажор. То есть в случае природных катаклизмов, пожаров, когда покупатель не может исполнить свои договорные обязательства перед поставщиком, ответственности он не несет. По ее словам, весь товар, который находился в остатках, никто не компенсирует. Гипермаркет дал документально данные по тому, что не продано, предоставил доступ к продукции.

"Суммы, на которые удалось спасти товар, небольшие, потому что мы реализуем бытовую химию. Соответственно, у нас большое количество бумажной продукции: туалетная бумага, салфетки, бумага для выпечки при намокании, даже при влажности, уже в дальнейшем для реализации не подходит. Мы спасли продукцию максимум на 200 тысяч тенге из общего объема отданного под реализацию на 5,7 миллионов тенге. В основном, это шампуни, жироудалители", - говорит Вера Галкина.

По подсчетам бизнеса, у каждого поставщика сумма ущерба начинается от 5 миллионов тенге и выше.

"У нас есть остатки товара, который находился на тот момент гипермаркете, но видео и фотодоказательств на количество товара, который там уничтожен, естественно, нет. Потому что там каша, кошмар. Плюс все поставщики одновременно зайти не могут, потому что требуется соблюдение техники безопасности. И самому гипермаркету сложно, потому что пострадало здание и все, что в нем. Я представляю, какое там количество ущерба - это кассы, это холодильное оборудование. Столько людей сейчас сидят без работы, в отпусках", - отмечает Вера Галкина.

По словам бизнеса, еще не решено, как будут помогать тем, кто продавал под консигнацию.

"Если, допустим, утонул дом, все понимают его рыночную и земельную стоимость. Можно произвести какую-то оценку до и после, и выявится сумма ущерба. У нас же оно не доказательно. Мы всё равно надеемся, что государство даст нам хотя бы налоговые послабления. В частности, уничтоженный товар пойдет в статью затрат и налог на него платить не будем. Хотя бы таким способом, потому что, понятное дело, нам компенсировать и списывать этот товар, возмещать деньги никто не будет", - говорит Вера Галкина.

В самом сложном положении компании, поставлявшие в магазин продукты питания. Товар этот подлежит по большому счету утилизации. Но в безвыходном положении и те, кто отдавал под консигнацию алкоголь. Директор фирмы по продаже элитной алкогольной продукции Наталья Жукова говорит, что не может даже забрать уцелевший товар.

"На том товаре, что сохранился, повреждены акцизные марки. И по закону мы не имеем права делать перемещение продукции без них. Мы его даже вернуть не можем, он получается, повис в воздухе. То есть возвратные накладные на эту партию алкоголя оформить нельзя. И мы между двух огней. А это миллионы тенге ущерба. Всего мы отдали под реализацию товар по 98 накладным, на 21 миллион тенге. По предварительным подсчетам, алкоголь на сумму около 10 миллионов тенге уничтожен. Нужно вообще понять, сколько разбилось, какой урон. И решить, что делать с той продукцией, которая осталась без акцизных марок", - рассказывает Наталья Жукова.

Кто и как возместит?

Обращения от девяти предпринимателей, отдавших под реализацию товар в затопленный гипермаркет, поступили в Палату предпринимателей региона. Здесь отмечают, что вопрос компенсации ущерба именно этой категории бизнеса, в проекте правил по возмещению не урегулирован.

"В проекте правил норма эта вообще полностью отсутствует. Непонятно, каким образом компенсировать им убытки. В общем ли порядке нужно подавать заявление лицам, которых напрямую не затронуло наводнение, но их товар, то есть имущество, фактически пострадало. Мы этот вопрос задали нашим коллегам в национальной палате. Как действовать, можно только предполагать. Но я надеюсь, что это всё будет в соответствии со здравым смыслом, а не с буквой закона", - считает начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

В палате посоветовали заявление на оценку ущерба подать в городской акимат.

"Пока костанайский акимат видит, что эта же комиссия, которая работает с населением, будет принимать заявления и у пострадавшего бизнеса. Договоренность с местными властями есть, чтобы они заявки принимали и вели отдельный учет. Костанайская область будет первой, кто это будет делать. Потому что остальные регионы еще борются с паводками и работа по ликвидации последствий будет позже. Мы как пилотная область будем внедрять механизм", - сообщил начальник отдела региональной палаты предпринимателей Азимхан Баимбетов.

Нужны налоговые послабления

Но время для бизнеса – деньги, а потому костанайские предприниматели ждут, что все юридические вопросы решатся быстро. Сейчас бизнес и власти завершают обсуждение правил возмещения ущерба.

"Проект приказа министерства финансов размещен на сайте электронного правительства в разделе "Открытые НПА", на обсуждении он был до 22 апреля. То есть была возможность оставить комментарий или направить предложения по данному проекту приказа. Проект предусматривает до 1 июля предоставление отсрочки сроков уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, перенос срока сдачи налоговой отчётности, приостановку принятия мер принудительного взыскания налоговой задолженности, продление сроков исполнения уведомлений, приостановление назначения налоговых проверок, приостановление сроков начатых налоговых проверок", - сообщила эксперт палаты предпринимателей Жибек Сиитова.

Костанайский бизнес предлагает продлить отсрочку налоговых платежей минимум до 1 января 2025 года. Также освободить от уплаты налогов полученные суммы на возмещение имущественного вреда, предусмотреть корректировку суммы НДС в случае порчи товаров от паводков. Данные предложения направлены в национальную палату предпринимателей для оказания содействия на республиканском уровне.

"Государство планирует облегчить задачи по восстановлению бизнеса, чтобы это прошло менее болезненно. Мы все будем направлять то, что вы предлагаете. Единственное, что, конечно, здесь это должно быть не на уровне просто хотелок, мол, "Освободите меня от налогов на 5 лет". А действительно что-то подтверждённое тем, почему и какая помощь необходима. Потому что без этого обоснования, в том числе экономического, с нами разговаривать просто не будут и это не воспримут всерьез", - обратился к пострадавшему бизнесу начальник отдела палаты предпринимателей Роберт Юсупов.

Владелец базы отдыха, которую затопило паводком, просит дать бизнесу отсрочку по налоговым платежам по аналогии с механизмом, который действовал в пандемию.

"У некоторых бизнес полностью смыло, у некоторых "располовинило", у некоторых "четвертовало". И всего лишь нам дают по правилам отсрочку на три месяца. Это было очень смешно, если бы не было так грустно, понимаете? Нужно два года дать по аналогии с мероприятиями в пандемию. Мы за время пандемии физически не потеряли свое имущество, а здесь всего три месяца, но все смыло водой", - отметил Сергей Танасейчук.

Фото владельцев бизнеса.