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Владельцы авто с иностранными номерами штурмуют спецЦОНы
В спецЦОНах Казахстана наблюдается ажиотаж на фоне того, что до конца акции по легализации иностранных авто осталось меньше двух недель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Слухи о том, что сроки легализации будут продлевать, стражи порядка опровергли. Но у кого возникли проблемы со снятием машины с учёта в другой стране, могут рассчитывать на снисхождение. Главное в самое ближайшее время отправить заявку на легализацию.
"Если имеются какие-то запреты на регистрационные действия или же обременение на автотранспортные средства, вы можете поставить на временный учёт на пять лет. И в течение пяти лет вы можете снять обременение и поставить на постоянный учёт. На белых номерах будет временная регистрация", — отметил начальник отдела управления административной полиции ДП Актюбинской области Данияр Саркулов.
На этом фоне в спецЦОНах страны последние несколько дней огромные очереди.
ЦЯ хожу с пятницы здесь. Аврал! Ребята не успевают, работников не хватает. Люди с трёх-четырёх становятся в очередь. Мы где-то с семи-шести и до победного – до полшестого-до шести", — говорит житель Актобе Айзат Досыбаев.
Вся парковка спецЦОНа Актобе забита до предела. Вереница машин выстроилась далеко и за пределами спецЦОНа. В очереди стоят даже те, кто прошёл процедуру легализации и собирается получить казахстанские номера.
Огромные очереди и в Уральске. Автомобилисты объясняют, что больше трёх месяцев с начала акции искали возможности и копили деньги.
"Не было возможности. Сейчас представилась возможность финансовая. И вот в плане снятия с регистрации в России были проблемы, затруднения. Всё уже, уже деваться некуда!" — говорит житель Уральска Павел Родионов.
Автомобилисты продолжают выяснять детали и тонкости легализации, интересуются возможностью постановки на временный учёт. Говорят, ожидали, что в программе появятся более выгодные условия. И в итоге дотянули до последнего.
Легализация иностранных автомобилей стартовала 23 января 2023 года и завершится в конце июня.
По данным МВД, по состоянию на 16 июня легализовано более 161 тысячи автомобилей, ещё свыше 13 тысяч ожидают регистрации. Также поставлено на казахстанский учет около семи тысяч автомобилей-конструкторов, легализация которых начата с 22 мая текущего года.
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