Владельцев подравшихся собак осудили в Риддере
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В Риддерском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску о возмещении ущерба, причинённого в результате "грызни" между собаками. Наказали нескольких владельцев животных, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года. Около 7:00 П. вышла на улицу погулять с немецкой овчаркой. Собака была без поводка и намордника. В это же время лабрадора-ретривера без намордника, но с поводком выгуливала О.
"Приблизившись, собака О. набросилась на принадлежащую П. собаку. В результате лабрадор был травмирован. Истец П. просила суд взыскать с ответчика О. в её пользу затраты на лечение собаки в сумме 25 000 тенге, компенсацию морального вреда - 100 000 тенге", - сообщили в суде.
Ответчица иск не признала, просила поддержать встречный иск о взыскании затрат на лечение своей собаки в размере 17 300 тенге, пояснив, что в ходе грызни пострадали оба пса.
"Истец и ответчик допустили бесконтрольность действий своих собак. За данные действия (бездействие) оба владельца животных привлечены к административной ответственности по статье 407-2 КоАП (нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными). Иск гражданки П. о возмещении ущерба, причиненного в результате "грызни" между собаками, удовлетворён частично. Встречный иск о взыскании затрат на лечение удовлетворён полностью", - заявили в суде.
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