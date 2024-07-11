Владельцев подравшихся собак осудили в Риддере

В Риддерском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску о возмещении ущерба, причинённого в результате "грызни" между собаками. Наказали нескольких владельцев животных, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года. Около 7:00 П. вышла на улицу погулять с немецкой овчаркой. Собака была без поводка и намордника. В это же время лабрадора-ретривера без намордника, но с поводком выгуливала О.

"Приблизившись, собака О. набросилась на принадлежащую П. собаку. В результате лабрадор был травмирован. Истец П. просила суд взыскать с ответчика О. в её пользу затраты на лечение собаки в сумме 25 000 тенге, компенсацию морального вреда - 100 000 тенге", - сообщили в суде.

Ответчица иск не признала, просила поддержать встречный иск о взыскании затрат на лечение своей собаки в размере 17 300 тенге, пояснив, что в ходе грызни пострадали оба пса.