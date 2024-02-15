Владельцев магазинов осудили за продажу маковых семян в Кокшетау

В Акмолинской области двоих владельцев магазинов приговорили к 10 годам лишения свободы за продажу маковых семян с наслоением опия и примесью высушенной маковой соломы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, владельцы магазинов продавали семена мака по 10 тысяч тенге за килограмм.

"В ходе обыска в двух магазинах изъято свыше 50 мешков мака, более 500 бутылок с химической жидкости и свыше одной тысячи медицинских шприцов, кассовые журналы, в которых фиксировались денежные потоки, полученные от наркоторговли. В денежном эквиваленте изъятая продукция оценивается на сумму более 30 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что по ходатайству участвующего прокурора по уголовному делу конфисковано более одного миллиона тенге, добытого преступным путем.