- “Вклад Казахстана заслуживает похвалы” - в ООН подвели итоги двустороннего сотрудничества 18:29 65
- В каких странах флагман iPhone стоит дороже всего? Казахстан в этом списке 17:54 170
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 17:38 201
- Акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге 17:37 335
- Курс доллара резко упал в Казахстане 17:36 181
- Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких городах Казахстана 16:57 297
- Мужчину похитили в Алматы и вымогали у него миллион тенге 16:52 296
- Казахстан увеличит военные расходы в 2023 году 16:07 360
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 16:05 353
- Нападения на журналистов в Казахстане: подозреваемый признал вину и сдал сообщников 16:03 266
- Поймали "рыбку": 150 килограммов осётра изъяли у браконьеров в Мангистауской области 15:54 346
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 15:48 630
- Мусоровоз задавил женщину в Рудном 15:41 325
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 15:23 831
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 15:13 431
- Куда потратят конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге, рассказали в Минфине 15:11 344
- Насколько увеличат стипендии студентов и магистрантов в Казахстане 15:10 366
- Как будут передавать в госсобственность конфискованные люксовые вещи 15:05 491
- Ты меня уважаешь? В Таразе подростку сломали руку за то, что поздоровался только одной рукой 14:51 589
- В Щучинске нашли пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны 14:18 425
- Столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 14:13 334
- Сократятся сроки ответа госслужащих журналистам - глава МИОР 14:09 364
- Жизнь после COVID-19. Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома 13:47 397
- В Астане начали обучать пресс-секретарей госорганов, как работать со СМИ 13:35 502
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 13:23 581
- Скандал вокруг "Весновки": более 140 квартир попали под арест в Алматы 13:04 1086
- В Казахстане решили сохранить розничный налог для МСБ 12:33 425
- Директор школы в Астане убила своего мужа 12:25 3871
- Токаев отправил в отставку судей в регионах 12:14 565
- Проезд в столичных автобусах будет бесплатным 19 марта 11:45 438
- Из-за падения курса доллара ожидается снижение цен на товары — Минфин 11:32 455
- На 22% подняли зарплату работникам сферы культуры 11:17 553
- Порядка 312 миллионов тенге выплатили жертвам пыток и преступлений - Генпрокуратура 11:13 382
- Мошенники в социальных сетях предлагают пенсионерам снять накопления из ЕНПФ 10:48 460
- 145 иностранцев выдворили за неделю из Казахстана 10:15 662
- Около 100 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 09:58 432
- Черту бедности в Казахстане будут определять по-новому 09:46 632
- В Казахстане возродили легендарный эстрадный ансамбль "Гульдер" 09:34 552
- Премьер Смаилов встретился с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо 09:22 451
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 09:00 640
- Разработанная казахстанскими селекционерами пшеница "Таймас" получила патент 08:47 491
- Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов 08:35 489
- Четыре компании хотят засудить из-за построенного по госпрограмме дома в ВКО 07:41 598
- В школах Экибастуза установлены конвекторные системы отопления 06:22 865
- В Казахстане стартовал приём заявок от молодёжи на льготный микрокредит 05:43 802
- Зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик 04:17 578
- Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы 03:18 723
- Следователь из Караганды стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу 02:30 643
- Какой погоды ждать казахстанцам в марте 01:41 714
- TikTok вводит ограничения для детей и подростков 00:38 742
- Хакеры требовали выкуп в биткоинах от казахстанской госкомпании 01.03.2023 749
- Били и держали удар: о чём дискутировали партии на дебатах 01.03.2023 645
- Тело младенца нашли в реке в Алматы 01.03.2023 766
- Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана 01.03.2023 664
- ЕС не вносил Казахстан в "чёрный список" - заявление представительства Союза в Казахстане 01.03.2023 668
- Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы" 01.03.2023 715
- Крупный энергетический проект реализуют компании из Саудовской Аравии в Казахстане 01.03.2023 690
- Теледебаты: что политические партии обещают казахстанцам 01.03.2023 793
- У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги 01.03.2023 591
- В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий 01.03.2023 670
- Выборы-2023: кандидаты в депутаты озвучили проблемы, с которыми хотят бороться 01.03.2023 693
- Исторический центр Казахстана может потерять свой облик 01.03.2023 965
- На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане 01.03.2023 740
- День благодарности: посетителей кинотеатра чуть не довели до слёз в Астане 01.03.2023 902
- Давку у автоЦОНа устроили жители Мангистауской области 01.03.2023 527
- "Казахстану нужен механизм компенсаций от влияния антироссийских санкций" - эксперт о визите Блинкена 01.03.2023 647
- Анатолию Кашпировскому спасли жизнь в Шымкенте 01.03.2023 1820
- Под видом отпускных выплат из КТЖ похитили 82 миллиона тенге 01.03.2023 728
- КТЖ построит терминал в порту Китая 01.03.2023 693
- Численность населения Казахстана приблизилась к 20 миллионам 01.03.2023 769
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 807
- Пистолет изъяли у студента в Алматы 01.03.2023 670
- Суд обязал министерство выплатить олимпийцу Уланову 45 тысяч долларов 01.03.2023 1043
- Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры 01.03.2023 809
- Более тридцати интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане 01.03.2023 686
- Приём Блинкена: визит госсека США в Казахстан прокомментировал китаевед 01.03.2023 1455
- Туристский взнос в Казахстане сделают фиксированным 01.03.2023 833
- Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак" 01.03.2023 830
- Президентские выборы в Турции: Эрдоган назвал дату 01.03.2023 878
- Мобильное приложение будет предупреждать казахстанцев о возможном землетрясении 01.03.2023 610
“Вклад Казахстана заслуживает похвалы” - в ООН подвели итоги двустороннего сотрудничества
31 год с момента вступления в ООН отмечают сегодня в республике.
За годы независимости наша республика успела заявить всему миру о своей амбициозной глобальной политике взаимодействия с внерегиональными партнёрами и организациями. По прошествии многих лет Казахстан остаётся единственной страной Центральной Азии, которая занимала непостоянное место в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций в 2017-2018 годы. Позже нам удалось вывести своё участие в международной организации на новый уровень. В октябре 2018 года правительство впервые направило 120 миротворцев в состав миссии ООН в Ливане. История тесных взаимоотношений Казахстана и Организации Объединённых Наций была насыщенной.
О том, с каким багажом Казахстан переступает порог четвёртого десятилетия в составе ООН, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.
— Как вы считаете, насколько эффективным было сотрудничество Республики Казахстан и ООН за все эти годы?
— Первое представительство ООН в Казахстане было образовано ещё тридцать лет назад, цель его заключается в предоставлении стране неотложной гуманитарной помощи, в частности, в вопросах гуманитарной поддержки.
С годами наша роль в Казахстане менялась: из простой иностранной помощи мы нарастили и укрепили наши партнёрские отношения, благодаря чему сейчас тесно сотрудничаем в решении текущих задач развития страны. Наша основная миссия как ООН заключается в том, чтобы все люди, в том числе женщины, мужчины, девочки и мальчики, были включены в процесс казахстанского развития.
Мы отдаём приоритет наиболее уязвимым слоям населения и тесно работаем с правительством, неправительственными организациями и частным сектором, чтобы решить вопросы экономического и социального развития, охраны окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий, надлежащего управления, соблюдения прав человека и расширения прав и возможностей женщин. Наиболее ярким примером является то, что за последние три десятилетия Казахстан продвинулся по индексу человеческого развития на 19,6 процента.
Кроме того, мы видим значительный сдвиг Казахстана в сторону партнёрства и сотрудничества, что позволяет нам оказывать более значительное влияние в разрешении тех или иных вопросов на местах. Стоит также отметить, что использование новейших технологий и инновационных подходов становится настоящим трендом как в мире, так и в республике. Эта тенденция позволяет нам охватить больше людей для более эффективного воздействия.
За всё время работы ООН в Казахстане мы добились значительного прогресса в поддержке развития страны. Мы гордимся нашими достижениями и с надеждой смотрим на продолжение сотрудничества с Казахстаном в будущем.
— Какие международные инициативы Казахстана стали самыми знаковыми и заметными по мнению ООН?
— Безусловно, за последние годы Казахстан добился значительных результатов и утвердился в качестве ключевого игрока на международной арене. Страна играет ведущую роль в продвижении регионального сотрудничества и стабильности в Центральной Азии, работая над наведением мостов между различными странами и культурами.
Казахстан активно участвует в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ШОС и СВМДА, и играет конструктивную роль в решении глобальных проблем, включая международные инициативы по поддержанию мира, ядерному разоружению и нераспространению. В прошлом году также отмечалась 25-я годовщина принятия Семипалатинской резолюции. Усилия Казахстана по продвижению межконфессионального диалога и толерантности также были признаны ООН. Например, недавно прошедшая Конференция лидеров мировых и традиционных религий стала важной платформой для продвижения диалога и взаимопонимания.
К числу важных шагов в продвижении устойчивого развития и решении глобальных экологических проблем можно отнести проведение выставки EXPO 2017, которая была посвящена "энергии для будущего" и пропагандировала использование возобновляемых источников энергии. К ним также относятся недавние национальные обязательства с запуском стратегии углеродной нейтральности в поддержку глобальных целей Конференции сторон по изменению климата.
Помимо этого, ООН приветствует усилия Казахстана по продвижению регионального сотрудничества и стабильности, особенно в контексте ситуации в Афганистане. Казахстан принял у себя несколько международных конференций и инициатив, направленных на продвижение мира, безопасности и развития в данном регионе. В 2021 году казахстанская сторона оказала большую помощь в релокации сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы.
Я убеждена, что Казахстан вносит позитивный и влиятельный вклад на международной арене, и его роль в качестве медиатора и миротворца всё больше признаётся и ценится.
— А как вы оцениваете вклад нашей страны в области многосторонней дипломатии за 31 год членства в ООН?
— Вклад Казахстана в многостороннее сотрудничество является значительным и заслуживает похвалы на протяжении 31 года членства в ООН. Казахстан играет активную роль в продвижении мира, безопасности и развития посредством участия в различных инициативах и программах ООН.
Например, в период непостоянного членства в Совбезе ООН в 2017-2018 годах Казахстан активно председательствовал в Комитете ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, организовал поездку делегации Совета Безопасности ООН в Афганистан и так далее.
Инициатива СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), впервые озвученная на Генеральной Ассамблее ООН в 1992 году, сегодня уже отметила свое тридцатилетие и перерастает в полноценную организацию. Усилия Казахстана сыграли важную роль в продвижении повестки дня ООН и достижении её целей. Его лидерство и активное участие в различных международных платформах способствовали развитию диалога, сотрудничества и стабильности в регионе и за его пределами.
— Насколько Казахстан продвинулся в реализации Концепции семейной и гендерной политики?
— Правительство предпринимает шаги по продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, в том числе путём принятия прогрессивных законов и политики, а также реализации программ, направленных на улучшение положения женщин в обществе. Например, в прошлом году был снят запрет на 191 профессию для женщин.
Приняты меры по расширению участия женщин в политике и общественной жизни, включая введение 30 процентов квот для женщин и молодёжи в политических партиях и избирательных списках.
Также мы видим улучшения в сборе и анализе гендерно-дезагрегированных данных, что помогает выявлять пробелы и отслеживать прогресс в области гендерного равенства. Правительство создало национальную систему гендерной статистики, предоставляющую данные по различным аспектам гендерного равенства, включая образование, здравоохранение, занятость и участие в политической жизни.
На наш взгляд, Казахстан уверенно продвигается в направлении устойчивого развития, и приверженность правительства этому вопросу заслуживает одобрения.
Однако ещё многое предстоит сделать. Например, гендерные стереотипы и традиционные гендерные роли продолжают формировать социальные нормы и практику, которые ограничивают возможности женщин, а число случаев насилия на гендерной почве растет.
Мы намерены продолжать поддерживать Казахстан в его стремлении построить более устойчивое и справедливое будущее для своего населения.
— Какие меры поддержки оказывает ООН Казахстану в достижении Целей устойчивого развития?
— Наша приоритетная задача - помочь стране достичь Целей устойчивого развития и продвинуться к более устойчивому и справедливому будущему для всех её граждан. В своей работе ООН в Казахстане руководствуется Рамочной программой сотрудничества - конкретной дорожной картой для реализации ЦУР. Рамочная программа была разработана в консультации с правительством и определяет основные направления на пятилетний период.
В ближайшие годы через различные программы и проекты мы сосредоточимся на нескольких ключевых областях, включая укрепление управления и верховенства закона, содействие устойчивому экономическому росту, инвестирование в человеческий капитал, продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, а также решение проблем, связанных с изменением климата. В прошлом году при поддержке ООН Казахстан представил свой второй Добровольный национальный обзор по реализации ЦУР.
— Говоря о реализации ЦУР, какой план действий намечен в этом году Казахстаном и ООН?
— ООН поддерживает Казахстан в реализации политики и программ, способствующих развитию возобновляемых источников энергии, устойчивого сельского хозяйства, экологического туризма. Это включает поддержку разработки "зелёных" финансовых инструментов и предоставление технической помощи для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов.
-
Trend news
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 15:48 602
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 15:23 812
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 15:13 424
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 13:23 573
- Директор школы в Астане убила своего мужа 12:25 3750
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 09:00 636
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 805
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1173
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 932
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4107
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1678
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1346
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5007
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2303
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1414
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1604
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11672
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1714
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10271
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14168
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1663
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2893
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1221
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6918
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16147
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24267
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2916
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1774
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3583
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1939
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2151
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41818
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1668
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3208
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5266
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10857
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2647
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27076
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3323
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3808
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1883
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4709
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38592
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3120
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2044
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3073
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3291
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19616
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3399
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8234
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37702
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2791
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3045
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14183
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8437
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4233
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2914
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120393
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3992
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3639
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4690
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2755
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7997
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9758
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6889
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3408
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13707
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58608
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3519
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3477
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5555
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2825
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3750
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3619
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16968
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6651
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32200
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3769
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4472
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4388
-
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 17:38 175
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 16:05 332
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1778
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1425
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1733
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1788
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1914
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1735
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1707
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2138
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1823
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1996
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2174
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2744
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2572
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2210
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2190
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2152
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2403
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2254
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2962
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2768
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2900
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2514
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2698
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2867
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3019
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3407
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3190
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3084
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3245
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3550
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3188
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3179
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3070
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2988
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3188
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3326
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3292
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3373
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3439
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3161
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4908
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3401
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3519
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3335
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3279
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3405
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3432
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3496
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3189
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3448
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3379
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3442
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3552
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3926
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3547
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3733
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3377
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4051
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3857
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5190
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4032
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3973
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5053
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4104
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4607
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4269
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4581
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4817
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4669
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4685
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4557
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4345
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4661
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4656
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4608
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4698
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4957
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4855