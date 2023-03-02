“Вклад Казахстана заслуживает похвалы” - в ООН подвели итоги двустороннего сотрудничества

Фото: Представительство ООН в Казахстане

31 год с момента вступления в ООН отмечают сегодня в республике.

За годы независимости наша республика успела заявить всему миру о своей амбициозной глобальной политике взаимодействия с внерегиональными партнёрами и организациями. По прошествии многих лет Казахстан остаётся единственной страной Центральной Азии, которая занимала непостоянное место в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций в 2017-2018 годы. Позже нам удалось вывести своё участие в международной организации на новый уровень. В октябре 2018 года правительство впервые направило 120 миротворцев в состав миссии ООН в Ливане. История тесных взаимоотношений Казахстана и Организации Объединённых Наций была насыщенной.

О том, с каким багажом Казахстан переступает порог четвёртого десятилетия в составе ООН, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

— Как вы считаете, насколько эффективным было сотрудничество Республики Казахстан и ООН за все эти годы?

— Первое представительство ООН в Казахстане было образовано ещё тридцать лет назад, цель его заключается в предоставлении стране неотложной гуманитарной помощи, в частности, в вопросах гуманитарной поддержки.

С годами наша роль в Казахстане менялась: из простой иностранной помощи мы нарастили и укрепили наши партнёрские отношения, благодаря чему сейчас тесно сотрудничаем в решении текущих задач развития страны. Наша основная миссия как ООН заключается в том, чтобы все люди, в том числе женщины, мужчины, девочки и мальчики, были включены в процесс казахстанского развития.

Мы отдаём приоритет наиболее уязвимым слоям населения и тесно работаем с правительством, неправительственными организациями и частным сектором, чтобы решить вопросы экономического и социального развития, охраны окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий, надлежащего управления, соблюдения прав человека и расширения прав и возможностей женщин. Наиболее ярким примером является то, что за последние три десятилетия Казахстан продвинулся по индексу человеческого развития на 19,6 процента.

Кроме того, мы видим значительный сдвиг Казахстана в сторону партнёрства и сотрудничества, что позволяет нам оказывать более значительное влияние в разрешении тех или иных вопросов на местах. Стоит также отметить, что использование новейших технологий и инновационных подходов становится настоящим трендом как в мире, так и в республике. Эта тенденция позволяет нам охватить больше людей для более эффективного воздействия.

За всё время работы ООН в Казахстане мы добились значительного прогресса в поддержке развития страны. Мы гордимся нашими достижениями и с надеждой смотрим на продолжение сотрудничества с Казахстаном в будущем.

— Какие международные инициативы Казахстана стали самыми знаковыми и заметными по мнению ООН?

— Безусловно, за последние годы Казахстан добился значительных результатов и утвердился в качестве ключевого игрока на международной арене. Страна играет ведущую роль в продвижении регионального сотрудничества и стабильности в Центральной Азии, работая над наведением мостов между различными странами и культурами.

Казахстан активно участвует в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ШОС и СВМДА, и играет конструктивную роль в решении глобальных проблем, включая международные инициативы по поддержанию мира, ядерному разоружению и нераспространению. В прошлом году также отмечалась 25-я годовщина принятия Семипалатинской резолюции. Усилия Казахстана по продвижению межконфессионального диалога и толерантности также были признаны ООН. Например, недавно прошедшая Конференция лидеров мировых и традиционных религий стала важной платформой для продвижения диалога и взаимопонимания.

К числу важных шагов в продвижении устойчивого развития и решении глобальных экологических проблем можно отнести проведение выставки EXPO 2017, которая была посвящена "энергии для будущего" и пропагандировала использование возобновляемых источников энергии. К ним также относятся недавние национальные обязательства с запуском стратегии углеродной нейтральности в поддержку глобальных целей Конференции сторон по изменению климата.

Помимо этого, ООН приветствует усилия Казахстана по продвижению регионального сотрудничества и стабильности, особенно в контексте ситуации в Афганистане. Казахстан принял у себя несколько международных конференций и инициатив, направленных на продвижение мира, безопасности и развития в данном регионе. В 2021 году казахстанская сторона оказала большую помощь в релокации сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы.

Я убеждена, что Казахстан вносит позитивный и влиятельный вклад на международной арене, и его роль в качестве медиатора и миротворца всё больше признаётся и ценится.

— А как вы оцениваете вклад нашей страны в области многосторонней дипломатии за 31 год членства в ООН?

— Вклад Казахстана в многостороннее сотрудничество является значительным и заслуживает похвалы на протяжении 31 года членства в ООН. Казахстан играет активную роль в продвижении мира, безопасности и развития посредством участия в различных инициативах и программах ООН.

Например, в период непостоянного членства в Совбезе ООН в 2017-2018 годах Казахстан активно председательствовал в Комитете ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, организовал поездку делегации Совета Безопасности ООН в Афганистан и так далее.

Инициатива СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), впервые озвученная на Генеральной Ассамблее ООН в 1992 году, сегодня уже отметила свое тридцатилетие и перерастает в полноценную организацию. Усилия Казахстана сыграли важную роль в продвижении повестки дня ООН и достижении её целей. Его лидерство и активное участие в различных международных платформах способствовали развитию диалога, сотрудничества и стабильности в регионе и за его пределами.

— Насколько Казахстан продвинулся в реализации Концепции семейной и гендерной политики?

— Правительство предпринимает шаги по продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, в том числе путём принятия прогрессивных законов и политики, а также реализации программ, направленных на улучшение положения женщин в обществе. Например, в прошлом году был снят запрет на 191 профессию для женщин.

Приняты меры по расширению участия женщин в политике и общественной жизни, включая введение 30 процентов квот для женщин и молодёжи в политических партиях и избирательных списках.

Также мы видим улучшения в сборе и анализе гендерно-дезагрегированных данных, что помогает выявлять пробелы и отслеживать прогресс в области гендерного равенства. Правительство создало национальную систему гендерной статистики, предоставляющую данные по различным аспектам гендерного равенства, включая образование, здравоохранение, занятость и участие в политической жизни.

На наш взгляд, Казахстан уверенно продвигается в направлении устойчивого развития, и приверженность правительства этому вопросу заслуживает одобрения.

Однако ещё многое предстоит сделать. Например, гендерные стереотипы и традиционные гендерные роли продолжают формировать социальные нормы и практику, которые ограничивают возможности женщин, а число случаев насилия на гендерной почве растет.

Мы намерены продолжать поддерживать Казахстан в его стремлении построить более устойчивое и справедливое будущее для своего населения.

— Какие меры поддержки оказывает ООН Казахстану в достижении Целей устойчивого развития?

— Наша приоритетная задача - помочь стране достичь Целей устойчивого развития и продвинуться к более устойчивому и справедливому будущему для всех её граждан. В своей работе ООН в Казахстане руководствуется Рамочной программой сотрудничества - конкретной дорожной картой для реализации ЦУР. Рамочная программа была разработана в консультации с правительством и определяет основные направления на пятилетний период.

В ближайшие годы через различные программы и проекты мы сосредоточимся на нескольких ключевых областях, включая укрепление управления и верховенства закона, содействие устойчивому экономическому росту, инвестирование в человеческий капитал, продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, а также решение проблем, связанных с изменением климата. В прошлом году при поддержке ООН Казахстан представил свой второй Добровольный национальный обзор по реализации ЦУР.

— Говоря о реализации ЦУР, какой план действий намечен в этом году Казахстаном и ООН?

— ООН поддерживает Казахстан в реализации политики и программ, способствующих развитию возобновляемых источников энергии, устойчивого сельского хозяйства, экологического туризма. Это включает поддержку разработки "зелёных" финансовых инструментов и предоставление технической помощи для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов.