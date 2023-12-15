Вклад Казахстана в миротворческую деятельность высоко оценили в ООН

В ООН выразили готовность укреплять сотрудничество с Казахстаном, включая возможное участие казахстанских полицейских в миротворческих миссиях организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров и помощник генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и поддержанию мира Александр Зуев обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и ООН по линии миротворческой деятельности.

Кайрат Умаров отметил поддержку Казахстаном усилий ООН по укреплению международного мира и безопасности и проинформировал об участии казахстанского военного контингента в миротворческих миссиях Организации в Ливане, Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго.

Он подчеркнул, что Казахстан тесно сотрудничает с ООН, в том числе на базе единственного в регионе Центра миротворческой подготовки МО РК "КАЗЦЕНТ", где преподаются сертифицированные ООН курсы по миротворчеству.

Александр Зуев дал высокую оценку вкладу Казахстана в данном направлении, а также выразил готовность ООН способствовать укреплению взаимодействия, включая возможное участие полицейского персонала РК в миротворческих миссиях ООН.