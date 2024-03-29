Визит Токаева в Китай: определены новые задачи в развитии транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии

28 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума в китайской провинции Хайнань. О том, какие стратегически важные цели несет визит главы государства в Китай, рассказала BaigeNews.kz политолог Назерке Еркинкызы.

На форуме Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд важных предложений и идей - развитие экономики стран Азии, а также поднял ряд актуальных вопросов международной экономики. В своей речи он отметил положение глобальной экономики и международной торговой системы. Система глобальной торговли и экономики нуждается в глубоком трансформации, переформатировании и новых оптимальных торговых системах, которая позволит улучшить торговые связи, выдвигая совершенно новый уровень.

"Рекомендации Президента по развитию Транскаспийского международного маршрута и по проекту "Один пояс и один путь" показывают необходимость масштабирования данных проектов, чтобы в экономическом плане они приносили еще больших дивидендов. Так как оба проекты по экономическому потенциалу имеют огромных рычагов для ускорение экономик стран Азии и мира", - отмечает политолог Назерке Еркинкызы.

В своем обращении Касым-Жомарт Токаев указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии. Он отметил важность новых транспортных маршрутов и эффективность Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечивания безопасности цепочки поставок между Азией и Европой.

"Если говорить о текущем состоянии работы Транскаспийского международного маршрута (ТМТМ), то тогда выясняется, конкретность и системность, а также глубокая изученность в данном направлении. Работа данного маршрута показывает положительный и всесторонний прогресс. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 миллиона тонн. Учитывая большую экономическую перспективу данного проекта, важно стремиться к прозрачности и устранять коррупционные составляющие элементы, в том числе в сфере логистики, что негативно влияет на репутацию страны. При этом важно продолжать работу по цифровизации в данном направлении", - продолжает политолог.

Также одним из ключевых тезисов Президента связан с проектом "Один пояс и один путь". Глава государства отметил, что данный проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80 % всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой. Он подчеркнул огромную преимущество данного проекта, указывая необходимость использовать его в полной мере.

В целом, сам проект "Один пояс - один путь" с 2013 года показал свою эффективность в сфере логистики, торговли и экономики. С каждым годом проект обновляется, расширяется и переходит на мировой уровень. Безусловно, взаимодействие в рамках этого проекта дает экономике Казахстана и Китая положительную динамику.