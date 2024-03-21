Визит премьера в Катар: о чём Олжас Бектенов говорил с эмиром и шейхом

Накануне Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил с рабочим визитом Государство Катар. В Дохе принял принял Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Олжас Бектенов передал искренние слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Касым-Жомарта Токаева.

Во время встречи её участники отмечено, что казахско-катарские отношения укрепляются по всем направлениям сотрудничества и характеризуются интенсивной динамикой. Переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прошедшие в феврале этого года подтвердили взаимное стремление двух стран вывести сотрудничество на новый стратегический уровень.

В рамках визита Олжас Бектенов провёл переговоры в узком и расширенном форматах с Премьер-министром – Министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

Предметом межправительственных встреч стал ход исполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также содействие качественной и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и др.

"Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в $17,6 млрд", — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе встречи премьер заявил о готовности Казахстана стать партнёром по поставкам халяльной и органической сельхозпродукции на рынок Катара. В настоящее время казахстанскими предприятиями налаживается сотрудничество с катарскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК.

В свою очередь его коллега — Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани подтвердил заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Для укрепления взаимодействия между нашими странами имеется хорошая политическая основа. Ранее в ходе визита главы наших государств выразили готовность вывести сотрудничество на более высокий уровень и реализовать ряд совместных проектов. Наша сегодняшняя встреча позволит реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы исследовать новые направления для расширения и углубления взаимодействия", — сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в области культуры и образования, гражданской авиации и туризма.

По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:

проекты по строительству газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка $5,7 млрд. Реализация проектов позволит насытить внутренний рынок и увеличить экспортные объемы товарного газа;

проекты по строительству магистральных газопроводов "Актобе-Костанай" и второй нитки "Бейнеу-Бозой-Шымкент" на общую сумму около $7,7 млрд, нацеленные на развитие газоснабжения регионов Казахстана, обеспечение поставок природного газа системообразующим предприятиям и населению северных областей, а также расширение экспортных возможностей страны;

проекты по строительству электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка $2,7 млрд, направленные на обеспечение долгосрочной энергетической безопасности Казахстана;

проекты по строительству заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.

Главы правительств Олжас Бектенов и шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества.