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Визит главы Китая носит стратегический характер для Казахстана — эксперты
Председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Казахстане с государственным визитом. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертами о том, почему важен визит китайского лидера в нашу страну.
По мнению политолога Саната Кушкумбаева, приезд Си Цзиньпина является историческим событием, так как это первый зарубежный визит главы Китая после пандемии.
"Это показывает, насколько высок уровень доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Китаем. С другой стороны, следует напомнить, что именно здесь, в столице Казахстана, в сентябре 2013 года, девять лет назад председатель Си Цзиньпин инициировал свою масштабную, амбициозную инициативу экономического пояса Шелкового пути", — сказал он.
Кушкумбаев напомнил, что эта стратегия легла в основу грандиозного трансконтинентального проекта "Один пояс — один путь".
"Казахстан для Китая имеет огромное значение с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, транзита. Казахстан является ключевым звеном его инициативы. Все переговоры в рамках визита будут обусловлены стратегическим характером политических отношений двух стран", — прокомментировал политолог.
На Евразийском континенте идут серьёзные трансформационные процессы в сфере безопасности, экономике, политике, считает советник директора Казахстанского института стратегических исследований Аскар Нурша.
"Многие страны, континенты и наши регионы, в частности, оказались перед серьёзным выбором адаптации к этой новой реальности и выстраивания отношений с учётом происходящих в мире процессов. Мы видим, что и Казахстан и Китай, адаптируясь к этой ситуации, приняли для себя важное решение в сторону укрепления партнёрства. С одной стороны, набирает динамику товарооборот в постпандемийный период, с другой — идёт процесс перенастройки действующих региональных организаций", — сказал он.
По словам эксперта, визит председателя Си Цзиньпина носит стратегический характер для Казахстана.
"Китай со своей стороны в медиа пространстве придаёт подчёркнуто особое значение этому визиту. Стороны, по большому счёту, отмечают важность двусторонних отношений за прошедшие 30 лет со дня установления дипломатических отношений, но в то же время они демонстрируют готовность вступить в новый этап своих отношений на основе уже усиленного стратегического партнёрства", — подчеркнул Нурша.
Такого же мнения придерживается научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев. Он отметил важность наращивания экономического потенциала с Китайской Народной Республикой, с которой у нас реализуется много общих проектов в сфере торговли, энергетики и транспорта.
"С КНР у нас давние тёплые отношения, и все договорённости, что достигнуты по итогу этого визита, позволят увеличить товарооборот между нашими государствами. Визиты лидеров разных стран в Казахстан имеют важное значение, в том числе для укрепления статуса нашей страны на международной арене", — сказал он.
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