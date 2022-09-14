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БОРТ №1 Сегодня, 20:27
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Фото: БОРТ №1

Визит главы Китая носит стратегический характер для Казахстана — эксперты

Председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Казахстане с государственным визитом. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертами о том, почему важен визит китайского лидера в нашу страну. 

По мнению политолога Саната Кушкумбаева, приезд Си Цзиньпина является историческим событием, так как это первый зарубежный визит главы Китая после пандемии.

"Это показывает, насколько высок уровень доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Китаем. С другой стороны, следует напомнить, что именно здесь, в столице Казахстана, в сентябре 2013 года, девять лет назад председатель Си Цзиньпин инициировал свою масштабную, амбициозную инициативу экономического пояса Шелкового пути", — сказал он. 

Кушкумбаев напомнил, что эта стратегия легла в основу грандиозного трансконтинентального проекта "Один пояс — один путь". 

"Казахстан для Китая имеет огромное значение с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, транзита. Казахстан является ключевым звеном его инициативы. Все переговоры в рамках визита будут обусловлены стратегическим характером политических отношений двух стран", — прокомментировал политолог. 

На Евразийском континенте идут серьёзные трансформационные процессы в сфере безопасности, экономике, политике, считает советник директора Казахстанского института стратегических исследований Аскар Нурша.

"Многие страны, континенты и наши регионы, в частности, оказались перед серьёзным выбором адаптации к этой новой реальности и выстраивания отношений с учётом происходящих в мире процессов. Мы видим, что и Казахстан и Китай, адаптируясь к этой ситуации, приняли для себя важное решение в сторону укрепления партнёрства. С одной стороны, набирает динамику товарооборот в постпандемийный период, с другой — идёт процесс перенастройки действующих региональных организаций", — сказал он.

По словам эксперта, визит председателя Си Цзиньпина носит стратегический характер для Казахстана.

"Китай со своей стороны в медиа пространстве придаёт подчёркнуто особое значение этому визиту. Стороны, по большому счёту, отмечают важность двусторонних отношений за прошедшие 30 лет со дня установления дипломатических отношений, но в то же время они демонстрируют готовность вступить в новый этап своих отношений на основе уже усиленного стратегического партнёрства", — подчеркнул Нурша.

Такого же мнения придерживается научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев. Он отметил важность наращивания экономического потенциала с Китайской Народной Республикой, с которой у нас реализуется много общих проектов в сфере торговли, энергетики и транспорта. 

"С КНР у нас давние тёплые отношения, и все договорённости, что достигнуты по итогу этого визита, позволят увеличить товарооборот между нашими государствами. Визиты лидеров разных стран в Казахстан имеют важное значение, в том числе для укрепления статуса нашей страны на международной арене", — сказал он.

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#политика #Си Цзиньпин #Китай #визит
Сегодня, 20:27
47
Данира Искакова Журналист
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