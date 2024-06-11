Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Самолет, на котором летел вице-президент Малави Саулос Чилима и девять сопровождавших его лиц, разбился, в авиакатастрофе никто не выжил, передаёт BaigeNews со ссылкой на azertag.az.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет газета The Sun со ссылкой на администрацию Президента.

"Самолет, на борту которого находился вице-президент, достопочтенный доктор Саулос Клаус Чилима, был найден сегодня утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения", - уточнили в пресс-службе администрации президента.

Лидер Малави Лазарус Чаквера объявил национальный день траура и приказал, чтобы все флаги были приспущены с сегодняшнего дня до похорон. В разбившемся самолете, помимо вице-президента, летела бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи. Она была женой второго президента Малави Бакили Мулузи, который занимал пост лидера страны с 1994 по 2004 год.

Самолет с вице-президентом Малави и еще девятью людьми пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве утром 10 июня. Транспортное средство должно было приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны после 10:00 по местному времени. Чилима летел на похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары.