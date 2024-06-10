Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров: СМИ сообщают о авиакатастрофе

СМИ Малави сообщают о гибели вице-президента африканского государства Малави Саулоса Чилима при аварийной посадке в лесу Чикангава, передает BaigeNews.kz со ссылкой на malawi24.com.

Согласно информации, полученной Malawi24, самолет не смог приземлиться в аэропорту Мзузу из-за плохой погоды. Чилима находился на борту вертолета, он летел на похороны адвоката Ральфа Касамбары.

Согласно сообщениям СМИ, очевидцы стали свидетелями крушения самолета в лесном массиве Чикангава. Вероятно, это борт, на котором находился Чилима.

Правительство Малави подтвердило, что власти потеряли связь с бортом в 10 утра.

"Администрация президента и кабинет министров хотели бы проинформировать широкую общественность о том, что самолет Сил обороны Малави, вылетевший из Лилонги сегодня, в понедельник, 10 июня 2024 года, в 09:17, на борту которого находились вице-президент, достопочтенный доктор Саулос Клаус Чилима и девять других человек, не смог совершить запланированную посадку в Мзузу Международный аэропорт в 10:02.

Все попытки авиационных властей установить контакт с самолетом с тех пор, как он пропал с радаров, пока не увенчались успехом. В связи с этим командующий Силами обороны Малави генерал Валентино Фири проинформировал его превосходительство доктора Лазаруса Маккарти Чакверу об инциденте", - говорится в заявлении секретаря президента и кабинета министров Коллена Зимбы.