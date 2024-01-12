Вице-президент KASE Андрей Цалюк досрочно сложил полномочия

Один из ведущих экспертов биржевого рынка, зампредседателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Андрей Цалюк досрочно сложил полномочия, передаёт BaigeNews.kz.

"Решением совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" с 13 января досрочно прекращены полномочия Андрея Цалюка в качестве заместителя председателя правления KASE в связи с выходом на заслуженный отдых", - сообщила пресс-служба АО.

Цалюк избран вице-президентом KASE и введён в состав правления с 15 октября 2007 года.

В разные годы он курировал информационный и аналитический блок, надзорную деятельность и управление рисками.

Специалист начал свою деятельность в биржевой группе с декабря 1996 года в качестве руководителя информационно-аналитического блока Алматинской биржи финансовых инструментов (AFINEX) и KASE. С августа 1998 года он параллельно возглавил ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС", которым руководил 10 лет.