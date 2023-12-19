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Вице-министром промышленности и строительства Казахстана стала Жаннат Дубирова

Сегодня, 12:41
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
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Фото: primeminister.kz

Жаннат Дубирова назначена на должность вице-министра промышленности и строительства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Дубирова Жаннат Балгабаевна назначена вице-министром промышленности и строительства", - говорится в сообщении. 

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