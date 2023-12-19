Вице-министром промышленности и строительства Казахстана стала Жаннат Дубирова
Сегодня, 12:41
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Сегодня, 12:41Сегодня, 12:41
129Фото: primeminister.kz
Жаннат Дубирова назначена на должность вице-министра промышленности и строительства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Дубирова Жаннат Балгабаевна назначена вице-министром промышленности и строительства", - говорится в сообщении.
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