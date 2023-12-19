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Вице-министром энергетики Казахстана стал Сунгат Есимханов

Сегодня, 10:23
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: primeminister.kz

Сунгат Есимханов стал новым вице-министром энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович назначен вице-министром энергетики". - говорится в сообщении правительства.

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