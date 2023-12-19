Вице-министром энергетики Казахстана стал Сунгат Есимханов
Сегодня, 10:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
70Фото: primeminister.kz
Сунгат Есимханов стал новым вице-министром энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович назначен вице-министром энергетики". - говорится в сообщении правительства.
Самое читаемое
- Идея на сотни миллионов: корм для птиц из шкур производят в СКО
- Шавката Рахмонова оставили без денежного бонуса в UFC
- Школьник из Актобе спас покупательницу в магазине
- Парк с резиденцией Санта-Клауса открылся в историческом центре Алматы
- Убитые по ошибке израильские заложники писали просьбы о помощи остатками еды