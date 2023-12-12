Вице-министр юстиции рассказала, как будет исполняться План действий в области прав человека

В канун Всемирного дня прав человека президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о реализации Плана действий в области прав человека и верховенства закона. План включает в себя 9 разделов и более 40 пунктов, которые будут направлены, в том числе на усиление прав несовершеннолетних, ликвидацию дискриминации женщин, права на труд. Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала, как в работе над исполнением плана действий могут принять участие казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz.

По словам, вице-министра юстиции РК Ботагоз Жакселековой в рабочие группы по проработке всех девяти разделов Плана будут включены представители гражданских обществ, неправительственных организаций, уполномоченный по правам ребенка, НПП "Атамекен" и другие.

"Все нормативно-правовые акты публикуются на портале Открытых НПА. Он был создан в качестве площадки для публичного обсуждения проектов НПА до момента их согласования с госорганами. Поэтому каждый гражданин может ознакомиться с опубликованными документами и внести свои предложения по их улучшению", — сказала вице-министр.

Вице-министр считает, что подписанный Главой государства новый План действий содержит мероприятия, требующие решения острых вопросов в обществе и с учетом современных реалий. Комплексные меры направлены на решение широкого спектра задач, включающие продвижение равных прав женщин и мужчин, прав ребенка, лиц без гражданства, лиц с инвалидностью и других.

"В частности, в области уголовного правосудия меры направлены на обеспечение прав осужденных. Так, например, судебные медицинские и психолого-психиатрические экспертизы будут проводиться в соответствии с обновленным Стамбульским протоколом, который направлен, в том числе на искоренение пыток. Будет также усовершенствован механизм компенсации вреда, причинённого жертвам пыток и жестокого обращения. Также в стране будет продвигаться идея о соблюдении гендерного равенства. Так, будут создаваться спецподразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением сотрудников женского пола. В области трудовых отношений будут усилены требования законодательства о безопасном труде. Если кратко, то благодаря данному плану будут решаться острые вопросы общества, возникающие с учетом современных реалий", — пояснила Жакселекова.

Что касается сроков, то по словам вице-министра юстиции, правительству даётся два года на исполнение данного плана действий.