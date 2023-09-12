Вице-министр Кочетов выступил на New media forum

Вице-министр информации и общественного развития РК Евгений Кочетов выступил на New media forum, передаёт BaigeNews.kz.

Он заявил о том, что это уникальная площадка для обсуждения новых идей.

"10 сентября вступил в силу Закон "Об интернет-платформах и интернет-рекламе". Я считаю, что этот форум – уникальная возможность разъяснить установленные законом нормы и меры по дальнейшему развитию онлайн-среды. Закон направлен на создание условий для полной реализации прав и свобод граждан в онлайн-среде", - сказал спикер.

Кочетов отметил, что Алматы, где проходит мероприятие, по праву считается центром отечественной блогосферы и креативной индустрии, влияние которой выходит за пределы Казахстана и имеет многомиллионную аудиторию во всех странах СНГ.

С момента одобрения закона парламентом и его подписания президентом в соцсетях возник ряд вопросов, связанных с его нормами. В выступлении вице-министр ответил на эти вопросы.

Закон вводит обязательную регистрацию блогеров.

"Это не так! На самом деле, если детально изучить текст закона, то в нём не содержится норм, обязывающих пользователей социальных сетей проходить какую-либо регистрацию. При этом в рамках закона оговорена обязанность в отношении инфлюенсеров вести коммерческую деятельность в соответствии с действующими Законами Республики Казахстан. То есть по сути своей никаких новых требований в законе разработано не было. Любой гражданин, ведущий предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в онлайн-среде, обязан делать это в первую очередь в соответствии с предпринимательским кодексом Республики Казахстан, в котором и отражена необходимость открытия ИП или ТОО", - пояснил Кочетов.

Государственный язык.

"Одной из основных целей закона является обеспечение равных условий для пользователей казахского языка. Мы знаем, что казахоязычная аудитория с каждым годом растёт. Развитие и поддержание государственного языка в онлайн-среде является важным вопросом. По закону владелец онлайн-платформы должен обеспечить возможность использования интерфейса на казахском языке. Ещё на стадии обсуждения законопроекта ряд онлайн-платформ начали вводить казахский язык в свой интерфейс. Таким образом, сегодня на казахском языке можно пользоваться телеграмом, тиктоком, имеется функция автоматического перевода в фейсбук и сториз в инстаграм. Мы благодарим крупнейшие онлайн-платформы мира за уважение и внимание к казахскому языку. Надеемся только наращивать сотрудничество в этом направлении", - сказал вице-министр.

Распространение вредоносной и ложной информации.

По словам Кочетова, приоритетом для ведомства является сохранение и развитие свободы слова.

"Наряду с этим важным остается, с одной стороны гуманизация сферы информации, а с другой обеспечение информационной безопасности для пользователей. Мы были свидетелями, какое влияние может оказывать реклама (пусть и нативная) финансовых пирамид, наблюдаем рост и последствия лудомании, видим как молодёжь в различных чатах вовлекают в употребление и распространение синтетических наркотиков. Думаю, вы согласитесь с тем, что такая информация наносит очевидный вред. Кроме того, видим засилие ложной информации и фейков. И здесь один важный момент. Ранее статья за распространение ложной информации находилась только в уголовной плоскости. И когда мы посмотрели статистику по предписаниям за прошлый год по данной статье, мы увидели, что более 200 пользователей потенциально "написали" на уголовную статью. Справедливо ли за пост в социальных сетях привлекать пользователя к уголовной ответственности? Думаю, что далеко не всегда. Именно поэтому была произведена частичная декриминализация данной статьи, и она появилась в Кодексе об административных правонарушениях", - пояснил спикер.

Маркировка онлайн-рекламы.

Наиболее обсуждаемой является данная норма, а также механизм маркировки онлайн-рекламы.