VIP-госномера на авто теперь можно выбрать в интернете

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Одной из востребованных услуг для казахстанцев по-прежнему остается приобретение “престижных” номеров для своих автомобилей. Только в прошлом году автовладельцы приобрели VIP-номера на сумму порядка шести миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Чтобы облегчить доступ нашим гражданам к приобретению подобных номеров на автомобили, МВД разработан соответствующий сервис по их выбору и бронированию. Сервис размещен на витрине сервисов министерства цифрового развития “Smart Bridge”, доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня.

Кроме того, для удобства населения уполномоченным органом в сфере информатизации прорабатывается вопрос вывода данной услуги в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz.