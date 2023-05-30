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inform.kz Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30
171
Фото: inform.kz

VIP-госномера на авто теперь можно выбрать в интернете

Одной из востребованных услуг для казахстанцев по-прежнему остается приобретение “престижных” номеров для своих автомобилей. Только в прошлом году автовладельцы приобрели VIP-номера на сумму порядка шести миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Чтобы облегчить доступ нашим гражданам к приобретению подобных номеров на автомобили, МВД разработан соответствующий сервис по их выбору и бронированию. Сервис размещен на витрине сервисов министерства цифрового развития “Smart Bridge”, доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня.

Кроме того, для удобства населения уполномоченным органом в сфере информатизации прорабатывается вопрос вывода данной услуги в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz.

"Как показывает анализ прошлых лет, это позволит ежегодно более чем 20 тысячам гражданам без посещения ЦОНов, через мобильные приложения выбирать и бронировать “престижные” номера, чтобы в дальнейшем присвоить их при регистрации автомобилей, в том числе в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 10:30
171
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