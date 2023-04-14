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Виновному в гибели казахстанского тренера на Иссык-Куле вынесли приговор
Водителя, насмерть сбившего на Иссык-Куле тренера из Казахстана Мурата Джузгенбаева, приговорили к условному наказанию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
Как сообщил сын погибшего Алишер Джузгенбаев, 6 апреля Иссык-Кульский районный суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления по части 3 статьи 312 УК КР и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. При этом суд освободил его от отбывания наказания, применив пробацию — испытательный срок на три года с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью. Также суд постановил взыскать моральный вред в размере 100 тысяч сомов в пользу потерпевшей — супруги погибшего Раисы Кусаиновой.
Алишер Джузгенбаев отметил, что суд дал минимальный срок, предусмотренный данной статьёй УК КР. Он считает наказание слишком мягким и намерен обжаловать приговор.
ДТП произошло утром 16 июля между селами Булан-Соготу и Бостери. Казахстанский тренер по лёгкой атлетике Мурат Джузгенбаев сопровождал на велосипеде свою ученицу во время бега, когда его насмерть сбил на авто житель Бишкека. Девочка осталась жива. Как показала экспертиза, 41-летний водитель автомобиля Lexus, который сбил тренера, в момент совершения ДТП был в нетрезвом состоянии.
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