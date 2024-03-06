Виновника жуткой аварии приговорили к колонии в Экибастузе

55-летнему мужчине назначили два года колонии за смертельную аварию на трассе в Павлодарской области. В приговоре суда указано, что водитель влетел в нескольких человек, стоящих на дороге. Момент ДТП запечатлели проезжающие мимо люди, которые снимали другую аварию, произошедшею несколькими минутами ранее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Столкновение двух легковушек на трассе, одна из которых в итоге перевернулась, произошло неподалёку от Экибастуза в начале 2023 года. В темноте Lada затормозила на дороге, а следом ехавший водитель Toyota вовремя среагировать не успел. Пострадавшие вышли и встали возле своих искорёженных машин.

Мимо проезжали многие, одна девушка начала снимать произошедшее на дороге. В момент записи внезапно произошла ещё одна авария. Водитель на внедорожнике влетел в пострадавших от первого ДТП. В итоге два человека травмированы, ещё один погиб на месте.

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Уголовное дело открыли по факту нарушения ПДД, повлёкшего смерть по неосторожности. Оказавшись в суде, водитель внедорожника вину признавать отказался. Уверял, что в темноте было не видно. Однако показания свидетелей были не в его пользу.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - говорится в приговоре суда Экибастуза.

Водитель внедорожника к тому же обязан выплатить моральный ущерб родным погибшего и одному из пострадавших. Общая сумма - восемь миллионов тенге.