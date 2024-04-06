Виктор Друзин взял бронзу на этапе кубка мира по артистическому плаванию в Китае
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
113Фото: instagram.com/druzin.viktor
В Пекине продолжается этап Кубка мира по артистическому плаванию. Казахстанец Виктор Друзин завоевал бронзовую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен стал третьим в одиночном разряде (соло). Друзин взял "бронзу" в произвольной программе, набрав 161.5771 балла.
Первое место у итальянца Филиппо Пелати - 174.5979. Испанец Хорди Иглесиас отметился "серебром" - 163.5543.
Добавим, что в активе команды Казахстана уже три награды. Ранее наши спортсмены завоевали "серебро" (микс-дуэт) и "бронзу" (командные соревнования).
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