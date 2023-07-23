  • 23 Июля, 10:39
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AP Photo/ Eric Risberg Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48
113
Фото: AP Photo/ Eric Risberg

Википедия дала сбои в некоторых странах

Сбои в функционировании онлайн-энциклопедии Wikipedia наблюдаются в воскресенье в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Сообщившие о неполадках 97% пользователей столкнулись с трудностями с доступом к сайту, оставшиеся 3% отметили сбои в приложении.

Более 1,5 тысячи отчётов о сбоях зафиксировано в Великобритании, увеличение числа жалоб на работу "Википедии" также наблюдается в Германии, России, Нидерландах, Швеции, Польше и других странах. 

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Сегодня, 09:48
113
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