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"Видимо, их не беспокоит судьба страны" - Токаев о богатых казахстанцах Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31
464

"Видимо, их не беспокоит судьба страны" - Токаев о богатых казахстанцах

В Алматы Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу богатых казахстанцев, которых президент попросил сделать вклад в развитие Казахстана, передает BaigeNews.kz. По словам президента, состоятельные соотечественники не спешат идти навстречу стране. 

"Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране. По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы", - сообщил глава государства.

По словам президента, состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои бизнес-связи. Он отметил, что нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу "моя хата с краю" недопустимо.

"В моем понимании, президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников. Поэтому должность президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность. Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями – народом, историей и своей совестью. Доверие – это самая благодатная почва, которая рождает благополучие, развитие и социальную сплоченность", - сказал Токаев.

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#олигархи #Токаев #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:31
464
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