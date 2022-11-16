"Видимо, их не беспокоит судьба страны" - Токаев о богатых казахстанцах

В Алматы Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу богатых казахстанцев, которых президент попросил сделать вклад в развитие Казахстана, передает BaigeNews.kz. По словам президента, состоятельные соотечественники не спешат идти навстречу стране.

"Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране. По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы", - сообщил глава государства.

По словам президента, состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои бизнес-связи. Он отметил, что нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу "моя хата с краю" недопустимо.