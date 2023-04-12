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inbusiness.kz Сегодня, 12:55
157
Сегодня, 12:55
157
Фото: inbusiness.kz

Видеонаблюдение разрешили вести в медкабинетах забора крови

Установку видеокамер разрешили в кабинетах для забора крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz. Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения и вводится в действие с 22 апреля.

Документ дополняет правила использования технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях. Ожидается, что это обеспечит дополнительную защиту прав пациентов и медицинских работников. 

Так, в пункте 8-1 правил говорится о том, что: 

"Допускается применение технических средств в кабинете забора крови пункта забора и приёма биологического материала при условии получения письменного или электронного информированного согласия пациента или его законного представителя на фото- или видеозапись и последующее использование его изображений. При заключении трудового договора между медицинским работником и медицинской организацией оформляется письменное или электронное информированное согласие медицинского работника на фото или видео запись и последующее использование его изображений при применении ТС в местах расположения, согласно пункту 4 настоящих Правил. Письменное или электронное информированное согласие оформляется в произвольной форме", — указывается в документе.

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Сегодня, 12:55
157
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