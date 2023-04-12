Видеонаблюдение разрешили вести в медкабинетах забора крови

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Установку видеокамер разрешили в кабинетах для забора крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz. Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения и вводится в действие с 22 апреля.

Документ дополняет правила использования технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях. Ожидается, что это обеспечит дополнительную защиту прав пациентов и медицинских работников.

Так, в пункте 8-1 правил говорится о том, что: