Видеокамеры для контроля устанавливают на стройках в Актюбинской области

Подрядные компании, которые в Актюбинской области будут строить объект на бюджетные средства, обяжут устанавливать видеокамеры на стройплощадке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Таким образом заказчик сможет контролировать ход строительства. Работы по установке видеокамер уже начались, сообщил заместитель руководителя областного управления архитектуры, градостроительства и строительства Аслан Жарасбаев.

Вопрос рассматривался на заседании комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова.

На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 13 объектов-долгостроев. В трёх из них, в частности, в спортивном комплексе Бадамша, школах Терисаккан и Шилисай уже установлены видеокамеры. А в спорткомплексе Запад, школах Ащысай, Темир-мост, Жарма оборудование видеонаблюдения на стадии монтажа. На четырёх объектах камеры не установлены из-за отсутствия представителей подрядных организаций.

"В 2024 году объявлен конкурс на строительство 27 объектов, на которых предусмотрена установка камер видеонаблюдения. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 11 из этих объектов", — сказал Аслан Жарасбаев.