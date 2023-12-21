Впервые на Землю из космоса с помощью лазера был передан файл

15-секундный ролик с котом Тейтерсом преодолел почти 31 миллион километров по лазерному лучу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Сообщается, что данное видео с котиком - первая такая передача видеофайла в истории.



Луч вылетел на Землю с космического корабля, запущенного с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде 13 октября.



Отмечается, что перспективы подобной лазерной передачи информации из космоса огромны: это поможет не только связи астронавтов с родной планетой, но и с проектированием сетей Интернета следующего поколения.



Также сообщается, что герой видео всё это время играл, спал и ел на Земле - дома у своего хозяина. А владелец кота - сотрудник NASA.