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Впервые на Землю из космоса с помощью лазера был передан файл

Сегодня, 12:11
АВТОР
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habr.com Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11
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Фото: habr.com

15-секундный ролик с котом Тейтерсом преодолел почти 31 миллион километров по лазерному лучу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Сообщается, что данное видео с котиком - первая такая передача видеофайла в истории.

Луч вылетел на Землю с космического корабля, запущенного с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде 13 октября.

Отмечается, что перспективы подобной лазерной передачи информации из космоса огромны: это поможет не только связи астронавтов с родной планетой, но и с проектированием сетей Интернета следующего поколения.

Также сообщается, что герой видео всё это время играл, спал и ел на Земле - дома у своего хозяина. А владелец кота  - сотрудник NASA.

 
 
 
 
 
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Публикация от BBC News l Русская служба (@bbcrussian)

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