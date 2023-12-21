Впервые на Землю из космоса с помощью лазера был передан файл
Сегодня, 12:11
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Сегодня, 12:11Сегодня, 12:11
138Фото: habr.com
15-секундный ролик с котом Тейтерсом преодолел почти 31 миллион километров по лазерному лучу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News.
Сообщается, что данное видео с котиком - первая такая передача видеофайла в истории.
Луч вылетел на Землю с космического корабля, запущенного с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде 13 октября.
Отмечается, что перспективы подобной лазерной передачи информации из космоса огромны: это поможет не только связи астронавтов с родной планетой, но и с проектированием сетей Интернета следующего поколения.
Также сообщается, что герой видео всё это время играл, спал и ел на Земле - дома у своего хозяина. А владелец кота - сотрудник NASA.
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