Видео посадки самолёта Air Astana при шторме в Лондоне показало мировое СМИ

Самолёт из Казахстана успешно совершил посадку в аэропорту Хитроу в Лондоне в условиях шторма. Об этом случае сообщила "Русская служба Би-Би-Си", передаёт BaigeNews.kz.

Видео приземления борта авиакомпании Air Astana на своей странице в Instagram опубликовало Би-Би-Си. Видно, как самолёт раскачивает из-за сильного ветра, но он благополучно завершает процесс приземления по взлётно-посадочной полосе. За кадром слышны одобрительные реплики очевидца.

"Данный рейс Air Astana был одним из многих, что во вторник совершили посадку в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра, вызванного штормом Хэнк", — отмечается в пояснении к видео.

В авиакомпании Air Astana прокомментировали публикацию, заявив, что безопасность пассажиров — главный приоритет перевозчика, а также поблагодарили за показанное видео.