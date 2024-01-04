  • 5 Января, 01:06
  • BAIGENEWS

Видео посадки самолёта Air Astana при шторме в Лондоне показало мировое СМИ

Вчера, 23:40
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стоп кадр из видео/instagram.com/bbcnews Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
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Фото: стоп кадр из видео/instagram.com/bbcnews

Самолёт из Казахстана успешно совершил посадку в аэропорту Хитроу в Лондоне в условиях шторма. Об этом случае сообщила "Русская служба Би-Би-Си", передаёт BaigeNews.kz.

Видео приземления борта авиакомпании Air Astana на своей странице в Instagram опубликовало Би-Би-Си. Видно, как самолёт раскачивает из-за сильного ветра, но он благополучно завершает процесс приземления по взлётно-посадочной полосе. За кадром слышны одобрительные реплики очевидца.

"Данный рейс Air Astana был одним из многих, что во вторник совершили посадку в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра, вызванного штормом Хэнк", — отмечается в пояснении к видео.

В авиакомпании Air Astana прокомментировали публикацию, заявив, что безопасность пассажиров — главный приоритет перевозчика, а также поблагодарили за показанное видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от BBC News (@bbcnews)

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