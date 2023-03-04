Вид из космоса: уровень Аральского моря поднялся почти на полметра

Фото: Сергей Корсаков/Роскосмос

Экологи отмечают, что в настоящее время уровень воды в море повысился до 48 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz.

Космонавт "Роскосмоса" Сергей Корсаков поделился фото Аральского моря, сделанными из космоса. До обмеления это было четвёртое по величине озеро в мире.

Как сообщил и.о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции в Кызылординской области Зейнулла Казтоганов, до сих пор объём воды, собранной в Северном Аральском море, снижался с 27 миллиардов кубометров до 18,5 миллиардов кубометров, а уровень воды до 40,42 метра Балтийской системы.

Фото: gov.kz

С октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился до 40,90 мметра Балтийской системы, или 48 сантиметров, а объём собранной воды составил 19,7 миллиарда кубометров.

При этом, если в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 миллионов кубометров, то уже за два месяца этого года поступило 803 миллиона кубометров.