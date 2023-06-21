ВИЧ у пациентов в Алматы: Досаев рассказал о ходе расследования

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ход расследования по факту выявления ВИЧ-пациентов в Центральной городской клинической больнице города, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече с жителями Медеуского района Алматы он сообщил, что сначала врачи выявили два случая заражения ВИЧ-инфекцией, позже положительный тест на инфекцию оказался ещё у одного пациента.

В соответствии с утверждённым регламентом совместно с городским Центром СПИДа полностью были проверены все реципиенты, медицинский персонал, другие пациенты, которые также находились в реанимации. 13 июня все данные передали в департамент санитарно-эпидемического контроля (ДСЭК) города Алматы. 14 июня ДСЭК назначил необходимые внеочередные проверки, по которым сегодня работа продолжается. Вчера министерство здравоохранения объявило промежуточные результаты.

Аким также ответил на вопросы горожан, почему глава Горздрава и руководство больницы находятся на местах во время проведения следствия.