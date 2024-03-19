Вейпы и сигареты меняют на спортинвентарь в Астане

В Астане спортсмены во главе с профессиональным тренером, бойцом ММА Василием Тахтаем провели акцию "Обменяй зависимость на спорт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Акция направлена на борьбу с употреблением жителями города электронных сигарет, насвая и вейпов.

"Сегодня у нас пройдет акция. Как все знают, среди молодёжи распространяют насвай и вейп – это то, что разрушает наш с вами организм и вредит молодёжи. Поэтому сегодня мы запускаем акцию, где меняем вредные привычки на спортивный инвентарь", - рассказал Василий Тахтай.

Участники акции подходят к молодым людям на улице, которые употребляют вейпы или электронные сигареты, и предлагают им менять свои курительные устройства на спортивный инвентарь. Многие с радостью соглашаются на такой обмен.

"Меняете плохую привычку на здоровый образ жизни. На перчатки, на теннисный набор. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, не курите пожалуйста. На вас смотрит молодёжь", - обратился к горожанам боец ММА.

Акция проводится с целью снижения количества жителей столицы, зависимых от вейпов.

Напомним, во всех пяти районах Астаны проводят рейды с целью выявления фактов продажи и реализации некурительных табачных изделий (насвай, снюс), а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет. В ходе рейда проверено порядка 200 объектов торговли. Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи и распространения некурительных табачных изделий. В районе Байконыр изъято порядка 100 килограммов насвая.

Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечёт штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тысяч тенге.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта высказался о вреде наркотиков и других пагубных для здоровья казахстанцев веществ.